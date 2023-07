Morre o diplomata Sergio Amaral, que foi porta-voz de FHC e embaixador do Brasil em Washington

A- A+

Morreu, na noite de quinta-feira (13), aos 79 anos, o ex-ministro e ex-embaixador Sergio Amaral. O diplomata estava internado desde abril e lutava contra um câncer de próstata.

Sergio Amaral foi secretário de Comunicação Social da Presidência da República (1995-1999) e porta-voz do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi negociador da dívida externa brasileira e secretário-executivo do Meio Ambiente e da Amazônia Legal (1999), além de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2000/2001).

Na diplomacia, chegou ao topo da carreira, ocupando os principais postos do Brasil no exterior, como as embaixadas em Londres, Paris e Washington. Em 2019, foi transferido dos Estados Unidos para o escritório de representação do Itamaraty em São Paulo, pelo então presidente Jair Bolsonaro.

O diplomata deixa quatro filhos de dois casamentos. Camila do Amaral, uma das filhas, lembra que o pai foi estimulado, desde pequeno, pela mãe, a seguir a carreira diplomática.

"Ele foi, desde o primeiro dia da infância dele, determinado que faria isso. Foi uma pessoa que ajudou muita gente e o país também. Teve muitos papéis relevantes e de grande contribuição para a economia e a política internacional" lembra a filha.

De acordo com a família, o velório está marcado para o próximo sábado, às 09h da manhã, e o enterro será no mesmo dia, no cemitério São Paulo, em Pinheiros.

