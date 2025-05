A- A+

Falecimento Morre o empresário Ronaldo Garbin, aos 42 anos, vítima de leucemia Empresário ficou conhecido pela atuação solidária nos resgates durante a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, em 2024

Morreu no último sábado (24), aos 42 anos, o empresário Ronaldo Garbin, vítima de leucemia. Garbin ganhou destaque nacional pela sua atuação voluntária nos resgates e no apoio às vítimas do desastre ambiental que devastou o Rio Grande do Sul em 2024.

O velório foi realizado no domingo (25), na Capela São José, em Bento Gonçalves. Em seguida, amigos e familiares se despediram do empresário no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul.

A Prefeitura de Santa Tereza (RS) publicou uma nota de pesar nas redes sociais, destacando a importância do legado deixado por Garbin.

"Recebemos com profundo pesar a notícia do falecimento de Ronaldo Garbin. Ronaldo teve uma atuação que fez a diferença nos momentos mais difíceis enfrentados pelos municípios durante as enchentes de maio de 2024. Sua dedicação, empatia e disposição para ajudar comunidades inteiras serão sempre lembradas. Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que, assim como nós, reconhecem a importância do legado que ele deixa", diz o comunicado oficial.

Ronaldo Garbin era reconhecido na região pela sua trajetória empresarial, mas também pela sensibilidade e comprometimento com causas sociais.

