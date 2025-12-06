A- A+

Luto Morre o jornalista Otávio Toscano, aos 61 anos Profissional teve passagem marcante no jornalismo pernambucano e atuava na comunicação da SDS e da Polícia Militar

O jornalismo pernambucano perdeu, neste sábado (6), o jornalista Otávio Toscano de Melo, 61 anos. O profissional também foi editor, cronista esportivo e assessor público.

Ele estava internado desde 1º de novembro no Hospital São Marcos, no Recife, tratando um tumor na próstata, mas não resistiu a complicações após intervenções cirúrgicas.

Toscano deixa uma trajetória de mais de quatro décadas dedicadas à comunicação.

Trajetória no jornalismo

Otávio foi um dos nomes mais atuantes do Jornal do Commercio (JC), onde trabalhou por mais de 20 anos. Começou como repórter esportivo, cobrindo futebol e grandes eventos.

Pelo JC, foi correspondente em diversas Copas do Mundo, experiência que ajudou a moldar seu estilo apaixonado por esporte.

Chegou ao posto de Editor de Capa, área estratégica do jornal, participando de coberturas históricas.

Atuação na Segurança Pública

Após a carreira consolidada na imprensa, Toscano passou a atuar na área de comunicação institucional. Foi chefe do Centro Integrado de Comunicação da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e, nos últimos nove anos, integrava a equipe de jornalismo da 5ª Seção da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

A SDS e a PMPE divulgaram nota conjunta lamentando profundamente a perda:

“Perdemos não apenas um amigo, mas um profissional querido, exemplar e dedicado. De coração generoso, deixou lembranças especiais em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele.”

Paixão pelo Náutico

Torcedor fervoroso do Clube Náutico Capibaribe, Toscano fazia do amor ao Timbu também uma parte carinhosa da sua identidade.

O clube divulgou nota de pesar:

“O Náutico se despede de um grande e fervoroso alvirrubro. Otávio Toscano colecionava amigos e boas histórias por onde passava. Desejamos paz e luz aos seus familiares e amigos.”

Último Adeus

O velório acontece neste domingo (7), a partir das 11h, no Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. A cremação está marcada para às 17h.

Veja também