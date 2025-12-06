Morre o jornalista Otávio Toscano, aos 61 anos
Profissional teve passagem marcante no jornalismo pernambucano e atuava na comunicação da SDS e da Polícia Militar
O jornalismo pernambucano perdeu, neste sábado (6), o jornalista Otávio Toscano de Melo, 61 anos. O profissional também foi editor, cronista esportivo e assessor público.
Ele estava internado desde 1º de novembro no Hospital São Marcos, no Recife, tratando um tumor na próstata, mas não resistiu a complicações após intervenções cirúrgicas.
Toscano deixa uma trajetória de mais de quatro décadas dedicadas à comunicação.
Trajetória no jornalismo
Otávio foi um dos nomes mais atuantes do Jornal do Commercio (JC), onde trabalhou por mais de 20 anos. Começou como repórter esportivo, cobrindo futebol e grandes eventos.
Pelo JC, foi correspondente em diversas Copas do Mundo, experiência que ajudou a moldar seu estilo apaixonado por esporte.
Chegou ao posto de Editor de Capa, área estratégica do jornal, participando de coberturas históricas.
Atuação na Segurança Pública
Após a carreira consolidada na imprensa, Toscano passou a atuar na área de comunicação institucional. Foi chefe do Centro Integrado de Comunicação da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e, nos últimos nove anos, integrava a equipe de jornalismo da 5ª Seção da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).
A SDS e a PMPE divulgaram nota conjunta lamentando profundamente a perda:
“Perdemos não apenas um amigo, mas um profissional querido, exemplar e dedicado. De coração generoso, deixou lembranças especiais em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele.”
Paixão pelo Náutico
Torcedor fervoroso do Clube Náutico Capibaribe, Toscano fazia do amor ao Timbu também uma parte carinhosa da sua identidade.
O clube divulgou nota de pesar:
“O Náutico se despede de um grande e fervoroso alvirrubro. Otávio Toscano colecionava amigos e boas histórias por onde passava. Desejamos paz e luz aos seus familiares e amigos.”
Último Adeus
O velório acontece neste domingo (7), a partir das 11h, no Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. A cremação está marcada para às 17h.