Morre o médico oncologista Joaquim Branco, aos 77 anos; velório será realizado neste sábado (14)
Joaquim Branco lutava contra um câncer no pâncreas e tinha Alzheimer. Ele realizou a primeira cirurgia de vesícula por videolaparoscopia em Pernambuco, nos anos 90
Morreu, na manhã desta sexta-feira (13), no hospital Memorial Star, no Recife, o médico Joaquim Branco, vítima de câncer no pâncreas, aos 77 anos. O velório vai ser realizado a partir das 8h desse sábado (14), no Cemitério Parque das Flores, onde será sepultado às 11h30.
Considerado um dos maiores nomes em Pernambuco na cirurgia abdominal e oncológica, com especialização em gastroplastia, Joaquim Branco fez cerca 4 mil cirurgias em sua trajetória, sendo 3 mil só de bariátricas, um feito que poucos médicos detêm no país. Joaquim Branco foi vice-presidente do Hospital de Câncer de Pernambuco, no Recife, nos anos 90, na gestão do cardiologista Otacílio Araújo, na presidência da unidade. Nesta fase, Joaquim fez a primeira cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, no estado de Pernambuco.
Joaquim Branco deixou de atuar há cerca de quatro anos, quando, vitimado pelo Alzheimer, fechou o consultório. Ele também integrava o Rotary Clube Recife, onde atuava ativamente nas ações sociais da organização. Joaquim Branco deixa esposa, Rosaline, e os filhos Bruno, Leonardo e Cátia, que seguiu a carreira médica, como infectologista.