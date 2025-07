A- A+

RELIGIÃO Morre o pastor John MacArthur, voz influente do conservadorismo evangélico nos EUA Líder era conhecido por confrontos com autoridades durante a pandemia

Morreu nesta segunda-feira, aos 86 anos, o pastor batista calvinista John Fullerton MacArthur Jr., líder da Grace Community Church, em Sun Valley, na Califórnia, e fundador do programa Grace to You. Ele estava hospitalizado com pneumonia e faleceu em Santa Clarita, conforme anunciaram representantes de sua igreja

Nascido em 19 de junho de 1939, em Los Angeles, ele assumiu a liderança da Grace Community Church em 1969 e se tornou uma figura de destaque no evangelicalismo norte-americano, com pregações expositoras e postura intransigente em temas como feminismo, direitos LGBTQ+, crítica à teoria crítica da raça e oposição às restrições sanitárias durante a pandemia de Covid-19.

De acordo com o jornal inglês The Independent, MacArthur foi também chanceler da The Master’s University e editor do influente MacArthur Study Bible, que vendeu mais de um milhão de cópias. Sua pregação, disseminada via rádio, TV e literatura, influenciou pastores e fiéis em todo o mundo, tornando-se referência para o movimento conservador cristão.

Em 2020, durante a pandemia, ele desafiou as autoridades da Califórnia ao manter cultos presenciais na igreja, resultando em disputa judicial que culminou em um acordo autorizado com uso de máscaras e distanciamento—e que, segundo a Associated Press, envolveu pagamento de US$ 800mil pelo estado.

Sob sua liderança, o programa Grace to You se expandiu para nove idiomas e milhares de emissoras, e sua obra teológica, calcada no calvinismo e na interpretação fundamentalista da Bíblia, despertou tanto admiração quanto críticas — inclusive por supostos casos de plágio, misoginia e oposição à ciência.

O reverendo MacArthur deixa a esposa Patricia, com quem era casado desde 1963, quatro filhos, 15 netos e nove bisnetos.

