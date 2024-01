A- A+

LUTO Morre o político e jornalista pernambucano Ivan Maurício, aos 73 anos, no Recife Comunicador estava na casa do filho, no bairro das Graças, quando veio a óbito

Morreu o político, jornalista e artista plástico pernambucano Ivan Maurício Monteiro dos Santos, aos 73 anos, às 19h30 desta terça-feira (2). Ele estava na casa de um dos seis filhos, Igor Santos, no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, quando faleceu.

Segundo o filho dele, o publicitário Tiago dos Santos, de 43 anos, o jornalista estava na cama, se preparando para dormir, quando teve uma crise de ansiedade, sofreu falta de ar e morreu.

Com a saúde fragilizada, ele recebia cuidados no local desde o dia 11 de outubro, quando recebeu alta, após dar entrada na UTI do Hospital Agamenon Magalhães, em Casa Amarela, por conta de uma isquemia pulmonar e um derrame cerebral, precisando ficar internado. Na ocasião, Ivan ficou em estado grave e respirando com a ajuda de aparelhos.

"Estamos bastante tristes, pois ele estava se recuperando muito bem do período hospitalizado. Meu pai tinha recuperado o peso e também voltado a andar", pontuou.

Vida profissional promissora

Ivan Maurício se dedicou ao jornalismo por mais de 50 anos. Começou a carreira aos 17 anos, no jornal Diario da Noite, e, após passar por diversos veículos, assumiu a chefia de edição do Jornal Vanguarda, de Caruaru, na década de 1980 e em 1994 foi editor geral do Diario de Pernambuco.



Foi diretor de comunicação da Câmara Municipal de Olinda e secretário de imprensa do Governo de Pernambuco, na gestão de João Lyra Neto (2014 - 2015). Atuou ainda como assessor de comunicação de diversas empresas, além de prestar consultoria de marketing político.

Ele também foi fundador de uma editora importante por publicar cordéis e livros de cultura nordestina: a Coqueiro. Em 1985, Ivan foi candidato a senador (PSD) e em 2020, pleiteou o cargo de vereador (MDB), pelo município de Olinda, onde residia.

Ivan deixa, além dos seis filhos, sete netos.

O velório dele acontece no Cemitério de Santo Amaro, área central do Recife, a partir das 8h. O enterro está previsto para acontecer às 15h.

Autoridades lamentam falecimento

Por meio de nota, o prefeito de Olinda, professor Lupércio (PSD), falou sobre a morte de Ivan Maurício. Ele definiu o profissional como uma "referência no jornalismo pernambucano".

"[Ivan] Passou pelos principais veículos de comunicação e teve destaque pelo grande comprometimento com a informação. Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Ivan. Que Deus conforte a família e os amigos neste momento tão difícil", diz o comunicado.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), também comentou sobre a perda para o jornalismo pernambucano.

"Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento do jornalista Ivan Maurício, com quem convivi mais de perto no período em que foi secretário de imprensa do governo João Lyra. Toda a minha solidariedade à família e seus inúmeros amigos neste momento de despedida", disse ela, por meio de nota.

Veja também

SUS Número de profissionais que atuam no Mais Médicos aumenta 105% em 2023