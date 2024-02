A- A+

LUTO Morre o sociólogo Luiz Werneck Vianna, aos 86 anos Intelectual lecionou em universidades do país e publicou livros considerados fundamentais para a sociologia brasileira, como 'Liberalismo e sindicato no Brasil'

Morreu nesta quarta-feira o cientista social Luiz Werneck Vianna, aos 86 anos. Também graduado em Direito, o intelectual lecionou em universidades do país e publicou uma série de livros considerados fundamentais para a sociologia brasileira, como “Liberalismo e sindicato no Brasil”.

Nascido em 1938 no Rio de Janeiro, Vianna foi criado no bairro de Ipanema, na zona sul da cidade. A trajetória em escolas de elite contou com percalços. Ele chegou a ser expulso devido a denúncia de pais por receio de possível “influência comunista”.

O prazer pela leitura era observado desde a juventude, quando os autores Monteiro Lobato, Eça de Queiroz, Fiódor Dostoiévski e Miguel de Cervantes influenciaram a inclinação pelos valores humanistas que perpassam sua carreira.

Ele ingressou na faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara (atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro/ UERJ) em 1958. Dois anos depois, Vianna passou a fazer parte do Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Quando iniciou a graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), m 1964, o golpe civil-militar ocorreu no país. Na época, Vianna era envolvido em movimentos esquerdistas e teve destacada sua atuação no Centro Popular de Cultura (CPC), instituição criada em 1962 por intelectuais de esquerda em associação com a União Nacional dos Estudantes (UNE).

Posteriormente, intelectual ingressou na primeira turma de mestrado do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ). Entretanto, ele teve a trajetória acadêmica interrompida pela perseguição sofrida pelo regime. Vianna chegou a responder cinco inquéritos policiais-militares e partiu para o exílio no Chile em 1970.

Vianna retornou ao Brasil no ano seguinte e foi detido por seis meses. Ao sair da cadeia, iniciou doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP) e passou a trabalhar no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP).

O intelectual continuou a integrar o PCB. Ele integrava um grupo de intelectuais que se dedicavam ao estudo da obra de Karl Marx e chegou a realizar um curso teórico na “Escola de Quadros” com Anastacio Mansilla, referência teórica dentro do Partido Comunista soviético à época, em 1974.

No mesmo ano, o sociólogo redigiu com outros intelectuais o programa político do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) – único partido legalmente instituído à época de oposição ao regime ditatorial.

Por três décadas, ele foi professor do IUPERJ e presidiu por dois a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS). Vianna era professor do Departamento de Sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). A Universidade carioca lamentou a morte do sociólogo.

"Luiz Werneck Vianna foi um intelectual de grande relevância para o campo da sociologia e para a comunidade acadêmica como um todo. Seu legado se estende nas orientações de muitas gerações, estudos e reflexões sobre a sociedade brasileira, onde deixou uma marca indelével na história do pensamento social no Brasil", afirmou em nota.

Referência no âmbito da sociologia, o cientista chegou a analisar o cenário do país durante entrevista ao GLOBO em 2018.

— Temos pela frente tempos difíceis, sem contar com partidos que nos defendam. Contudo, ainda temos duas grandes corporações — a dos militares e a dos magistrados — identificadas com a nossa Carta Constitucional. Enquanto for assim, não há motivos para maiores preocupações — disse.

Veja também

REDES SOCIAIS Post gigante: novo formato de publicação está disponível para o feed do Instagram