Morre Padre Romeu da Fonte, o mais longevo da Arquidiocese de Olinda e Recife em atividade
Sacerdote foi pároco no bairro da Torre por 66 anos
A Arquidiocese de Olinda e Recife divulgou neste domingo (22) a morte do Padre Romeu da Fonte. Aos 96 anos ele era o mais longevo da Arquidiocese em atividade, tendo 70 anos de ordenação sacerdotal.
Destes, 66 anos foram como líder da Paróquia da Torre, na Zona Norte do Recife, sendo o responsável pela construção do Centro de Pastoral e o funcionamento de 31 pastorais na paróquia, como a da Criança, da Saúde, Enxovais para gestantes, Cestas Básicas, entre outras.
Por meio de uma nota assinada pelo padre Marcelo Jr e divulgada no Instagram, a Arquidiocese manifestou pesar pelo falecimento do padre.
"Cabe a mim, com profundo pesar, comunicar, que agora, as 16h20, ao Canto da Salve Rainha, Mons. Romeu fez a sua Páscoa.
Esse é um momento de profunda dor e consternação para toda paróquia. Mas, cremos em Deus! Cremos na Vida que vem do Redentor. Unamos-nos todos, em prece!
Assim que for possível, comunicarei os detalhes sobre os ritos funerais.
Deus abençoe nossa paróquia e dê Páscoa a nossa querido pároco.
Pe. Marcelo Jr.", diz a publicação.
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Despedida
De acordo com informações divulgadas pela organização das exéquias, serão celebradas missas na Igreja Matriz da Torre, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e Santa Luzia.
As celebrações ocorrerão a cada duas horas a partir das 4h desta segunda (23), indo até às 12h. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, vai presidir a última missa às 15h, que será seguida das exéquias.
O corpo do padre Romeu será conduzido em carro aberto às 16h30 para o cemitério Morada da Paz, em Paulista, onde haverá uma cerimônia restrita à família.
A cremação está agendada para as 18h, após a realização da última oração de despedida do sacerdote.
Histórico
O sacerdote desempenhou algumas atividades na Arquidiocese, entre elas, a de vigário geral (1965-1966) e diretor espiritual do Seminário Menor Nossa Senhora da Imaculada Conceição e possuia a dignidade eclesiástica de Cônego.
Entrou para o Seminário Arquidiocesano aos 11 anos de idade e foi ordenado padre em 20 de junho de 1954, pela imposição das mãos do então arcebispo de Olinda e Recife, dom Antônio de Almeida M. Junior, na capela do Seminário Maior Nossa Senhora da Graça, Olinda.
Confira a publicação da Arquidiocese de Olinda e Recife no Instagram: