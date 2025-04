A- A+

REPERCUSSÃO Morre Papa Francisco: veja repercussão pelo mundo e homenagens de líderes Na imprensa internacional, a trajetória do Pontífice tem sido lembrada pela sua atenção para com os pobres e marginalizados

O Papa Francisco morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos, no Vaticano, e encerrou um dos pontificados mais marcantes da história recente da Igreja Católica. Em todo o mundo, a trajetória do Pontífice tem sido lembrada pela sua atenção para com os pobres e marginalizados.

O jornal The New Yok Times classificou Francisco como um papa que "defendeu os marginalizados e entrou em conflito com os tradicionalistas". Enquanto primeiro Pontífice latino-americano e jesuíta, o veículo descreveu que "Francisco foi uma voz franca que lutou para criar uma Igreja Católica Romana mais inclusiva."

"Os conservadores o acusaram de diluir os ensinamentos da Igreja. Mas ele também decepcionou muitos liberais, que esperavam que ele pudesse introduzir políticas progressistas", escreveu o tradicional jornal americano.

O Vaticano comunicou nesta manhã, às 7h35 (Horário de Roma), que o Santo Papa Francisco "retornou à casa do Pai", anunciou o Cardeal Kevin Farrell por meio do seu canal do Telegram. Ele estava se recuperando de uma doença pulmonar.

O jornal El País também definiu Francisco como "uma tempestade social e reformador na Igreja".

"De caráter por vezes impulsivo e enérgico, certamente passou como um furacão em questões sociais, com críticas inéditas ao sistema capitalista vigente, e em reformas internas, com resultados desiguais", definiu o El País.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prestou homenagens ao papa Francisco, que faleceu aos 88 anos nesta segunda-feira (21), a quem descreveu como um "líder sábio" e um "defensor constante dos mais altos valores do humanismo e da justiça".

"Ao longo de seu pontificado, contribuiu ativamente para o desenvolvimento do diálogo entre as Igrejas Ortodoxa russa e Católica romana, e para uma interação construtiva entre Rússia e a Santa Sé", acrescentou o presidente russo em um telegrama de condolências publicado no site do Kremlin.

O rei Charles III declarou, nesta segunda-feira (21), que estava "profundamente triste" com a morte do papa Francisco, que serviu ao mundo com "devoção durante toda a sua vida".

O monarca britânico disse que seu "coração pesado" estava "um pouco aliviado" pelo fato de o pontífice ter conseguido, no domingo, "compartilhar uma mensagem de Páscoa com a Igreja e o mundo ao qual serviu com devoção durante toda a sua vida".

Papa Francisco parabeniza Charles e Camilla por 20 anos de casamento - Foto: divulgação

Charles III, líder da Igreja da Inglaterra, acrescentou que estava "muito emocionado" por ter visitado Francisco no Vaticano em 9 de abril.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou homenagem ao papa Francisco e escreveu "Descanse em paz", em uma breve mensagem em sua plataforma Truth Social.

"Descanse em paz, papa Francisco! Que Deus o abençoe e a todos que o amavam!", afirmou Trump.



O primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, destacou o compromisso "com os mais vulneráveis", em uma mensagem na rede social X.

"Lamento a morte do Papa Francisco. Seu compromisso com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis deixa um legado profundo", escreveu Sánchez.



O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse que o papa Francisc "rezou pela paz na Ucrânia", invadida pela Rússia há mais de três anos.

"Ele sabia dar esperança, aliviar o sofrimento por meio da oração e promover a unidade. Ele rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos", declarou Zelensky na rede X, horas após o anúncio da morte do pontífice. "Com os católicos e todos os cristãos, estamos tristes", acrescentou.



O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, descreveu o papa como "um amigo fiel do povo palestino", segundo a agência de notícias oficial Wafa.

"Perdemos no dia de hoje um amigo fiel do povo palestino", escreveu Abbas, destacando que o pontífice argentino "reconheceu o Estado palestino e autorizou que a bandeira palestina fosse hasteada no Vaticano".

