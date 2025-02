A- A+

RODRIGO SENSAÇÃO Produtor do MC Troinha morre no HR oito dias após ser baleado em barbearia na Zona Norte do Recife Rodrigo Sensação ficou oito dias internado. Polícia investiga

O produtor musical Rodrigo Lopes dos Santos, mais conhecido como Rodrigo Sensação, de 29 anos, morreu no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, após ficar oito dias internado. Ele trabalhava na equipe do cantor MC Troinha.

Rodrigo Sensação deu entrada no HR depois de ser baleado dentro de uma barbearia, em 9 de fevereiro, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte da capital pernambucana.

O hospital informou que a morte de Rodrigo aconteceu na manhã de segunda-feira (17).

Nas redes sociais, Troinha lamentou a morte do produtor. Ele publicou um vídeo com imagens dos dois juntos.

"Faz isso comigo não, irmão", postou o cantor.



"Te amarei eternamente e nunca esquecerei dos nossos momentos. Você foi o melhor que eu tive perto de mim. Obrigado por cuidar de mim, irmão, continua cuidando de mim aí de cima. Que Deus te guarde", escreveu o MC em outra publicação, completando:

"Onde você estiver agora, irmão, quero te dizer que você foi uma das coisas que mais me fez feliz na vida. A pessoa que mais esteve ao meu lado e o melhor amigo que eu tive nesse mundo. Eu te amo muito, muito mesmo. Nem acredito que isso está acontecendo na minha vida. E agora, o que vai ser de mim, da sua família, dos seus amigos, do meu filho? Por que isso está acontecendo comigo?"

Até o momento, não se sabem informações sobre a motivação do crime, bem como da autoria. A Polícia Civil de Pernambuco registrou o caso, nessa segunda-feira (17), como homicídio consumado.

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos", disse a polícia.

