Recife Morre recém-nascida da mulher que faleceu na Maternidade Professor Barros Lima, no Recife Criança nasceu nessa quarta-feira (10), em uma cesariana de emergência, logo após a mãe cair no chão e sofrer um traumatismo craniano

Morreu no Hospital Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta quinta-feira (11), a bebê recém-nascida filha da mulher que faleceu na Maternidade Professor Barros Lima, no Recife.

A criança nasceu nessa quarta-feira (10), em uma cesariana de emergência, logo após a mãe, Raquel Pedro da Silva, de 29 anos, cair e sofrer um traumatismo craniano, que a levou à morte.

Após o nascimento, a menina Brenda foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do Hospital Guararapes, com quadro de saúde grave.

O corpo da recém-nascida será encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife, segundo informou o diretor do Hospital Guararapes, onde a criança morreu.

Ainda não há informações sobre a causa da morte.

