ADOLESCENTE DE 16 ANOS Morre segundo estudante vítima de ataque a tiros em escola do Paraná Luan Augusto tinha 16 anos e havia sido baleado - projétil estava alojado em sua cabeça

Morreu, na madrugada desta terça-feira (20), o adolescente Luan Augusto, de 16 anos, segunda vítima do ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná.

O jovem estava internado em estado gravíssimo em um hospital de Londrina, também no Paraná, após ter sido baleado na manhã de segunda-feira (19).

Luan era namorado de Karoline Verri Alves, de 17 anos, primeira vítima do ataque e que morreu no local.

Equipes médicas relataram que a bala estava alojada na cabeça de Luan, segundo informou a RIC, afiliada da TV Record.

A família de Luan informou que autorizou a doação dos órgãos do jovem, de acordo com o g1 Paraná.

O atirador, de 21 anos, é um ex-aluno da escola e afirmou que iria retirar um histórico escolar para ter acesso à instituição. Após ter sido preso, foram encontradas cerca de 40 munições com o criminoso.



