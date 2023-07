A- A+

SAÚDE PE: morre segundo paciente com "Candida auris"; SES diz que morte não foi causada pelo superfungo Idoso de 69 anos estava internado no Hospital Tricentenário, em Olinda

A morte de um idoso de 69 anos contaminado com o Candida auris foi confirmada nesta quarta-feira (5) pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE). De acordo com a pasta, o paciente – o segundo diagnosticado com o superfungo a morrer em Pernambuco – faleceu na última semana; a causa da morte, no entanto, não foi a contaminação, de acordo com a SES.

O homem, que estava internado no Hospital Tricentenário, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), deu entrada na unidade com uma infecção urinária. Segundo a secretaria, o idoso faleceu por causa de comorbidades pré-existentes.

O idoso foi o sétimo paciente a contrair o superfungo em Pernambuco neste ano. Até o momento, 10 casos de contaminação por Candida auris foram confirmados no Estado.

Na terça-feira (4), a SES-PE confirmou o 10º diagnóstico de contaminação pela levedura; um homem de 52 anos que deu entrada no Hospital Getúlio Vargas (HGV), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, após sofrer acidente de moto; o paciente foi transferido para o Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista, na RMR, onde permanece internado e em isolamento.

Além do homem de 59 anos que morreu no Tricentenário, outro paciente, de 63, morreu após ter sido diagnosticado no Hospital Miguel Arraes. Assim como no caso divulgado nesta quarta (5), a Secretaria Estadual de Saúde diz que o óbito não foi provocado pelo superfungo.

"Dois homens, um de 63 anos, que estava no Hospital Miguel Arraes (HMA), e outro de 69 anos, que se encontrava no Hospital Tricentenário, em Olinda, evoluíram a óbito, em virtude de comorbidades preexistentes, associadas à internação nesses serviços - portanto, sem relação alguma com a Candida auris", diz a nota da SES-PE.

Veja também

RIO DE JANEIRO Caso Henry: Gilmar Mendes determina volta de Monique Medeiros à cadeia