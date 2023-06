Morre segurança esfaqueado em frente à embaixada brasileira em Túnis

A- A+

Um segurança morreu nesta segunda-feira (19) depois de ser esfaqueado diante da embaixada brasileira em Túnis, informou o Ministério do Interior, que descartou uma relação do incidente com terrorismo.

O agente "foi ferido por um objeto pontiagudo por parte de um indivíduo a quem estava interrogando sobre os motivos de sua presença no perímetro da embaixada", afirmou o ministério em um comunicado.

O guarda não resistiu aos ferimentos, informou à AFP o porta-voz do Ministério do Interior, Faker Bouzghaya.

"Este é um ato criminoso sem relação com o terrorismo", acrescentou, antes de informar que o agressor sofre de "transtornos mentais".

As forças abriram fogo contra o agressor, que foi ferido na perna e detido.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi hospitalizado.

Após a revolta popular de 2011 que levou à queda do ditador Zine El Abidine Ben Ali, vários grupos jihadistas apareceram na Tunísia, cometendo ataques que deixaram dezenas de turistas e membros das forças de segurança mortos.

