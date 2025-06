A- A+

Morre Seu Alberto, fundador de famoso abrigo de animais em Jaboatão; velório será neste domingo (8) Instituição pede ajuda para cobrir custos do funeral

Morreu neste sábado (7) Alberto Ribeiro Bezerra, fundador do Abrigo de Seu Alberto, em Jaboatão dos Guararapes. O falecimento foi confirmado pela instituição nas redes sociais.

“Muitos o conhecem pelo seu trabalho com os animais, mas para nós voluntárias e funcionários ele era muito mais do que isso…. Era nossa familia!”, diz a publicação.

A causa da morte não foi divulgada, mas o cuidador de animais estava internado no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) desde abril, devido a uma rejeição do transplante do coração.

Em atualizações do seu estado de saúde nos últimos meses, a instituição divulgou que ele teria contraído uma infecção na garganta e bactéria no pulmão.

Alberto cuidava de pets abandonados há mais de 20 anos e criou um espaço que se tornou referência no acolhimento de cães e gatos abandonados na cidade.

Seu Alberto. | Foto: Instagram/@abrigodeseualberto/Reprodução Seu Alberto. | Foto: Instagram/@abrigodeseualberto/Reprodução

Velório

Na nota, a equipe do abrigo lamentou a perda e informou que o velório será realizado neste domingo (8), das 10h às 14h, no Memorial Guararapes, e está aberto a amigos, voluntários e admiradores que queiram prestar as últimas homenagens.

A instituição também está pedindo apoio financeiro para cobrir os custos do funeral. Doações podem ser feitas via PIX para a chave [email protected], em nome de Gabriela Pinheiro Prado Viana (Banco C6).

Abrigo Seu Alberto

Fundado em 2004, o Abrigo de Seu Alberto tornou-se símbolo da luta pelos direitos dos animais em Pernambuco.

O espaço já acolheu mais de 100 de cães e gatos ao longo das últimas duas décadas e é mantido por doações e trabalho voluntário.

