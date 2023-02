A- A+

são paulo Morre Super Chico, menino com síndrome de Down que venceu a Covid-19 duas vezes O pequeno se tornou famoso nas redes sociais após sua mãe compartilhar fotos do filho com trajes de super-herói durante fase de tratamento e recuperação da doença. A causa da morte não foi divulgada

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6), em São Paulo, o menino Francisco Guedes Bombini, mais conhecido como Super Chico, de 6 anos. O apelido surgiu após o garoto, que tinha síndrome de Down, vencer a Covid-19 duas vezes, entre 2020 e 2021.

O pequeno se tornou famoso nas redes sociais após sua mãe, a advogada Daniela Guedes, compartilhar fotos do filho com trajes de super-herói durante fase de tratamento e recuperação da doença. Somente no Instagram, o perfil dedicado a ele possui mais de 300 mil seguidores.

"Tenho certo para mim que todos temos uma missão nessa vida. A do Chico foi a de plantar sementes de amor no coração das pessoas", publicou Daniela em texto que cita a morte de Chico.

A causa da morte não foi divulgada. O velório e enterro do garoto acontecem nesta tarde, na cidade de Bauru, em São Paulo, local onde a família da criança mora.

Durante a primeira infecção, em 2020, Chico passou 14 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva. Já na segunda vez, em 2021, foram 28 dias no hospital.



Na postagem sobre a morte do menino, diversos artistas que acompanharam a trajetória de Chico deixaram mensagens de solidariedade. "Sinto muito, amava o Chico", escreveu a cantora Roberta Miranda".

O Prefeito do Recife, João Campos, também lamentou a morte do menino. ""Viva super-Chico" Acompanhei essa linda história. Que ele siga lá do céu nos inspirando", disse Campos.

