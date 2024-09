Morre Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, aos 70 anos

A- A+

O guitarrista e cantor americano Tito Jackson, membro original do grupo The Jackson 5 e irmão mais velho das superestrelas do pop Michael e Janet, morreu aos 70 anos, informaram seus filhos no domingo.

"Com grande pesar, anunciamos que nosso amado pai, Tito Jackson, membro do Hall da Fama do Rock and Roll, não está mais entre nós", postaram seus filhos Taj, Taryll e TJ, que formam o grupo musical 3T, no Instagram, ao lado de uma foto com o pai.

"Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível, que se importava com todos e com o bem-estar deles", completaram.

Steve Manning, amigo da família, declarou ao portal Entertainment Tonight que Tito foi vítima de um aparente ataque cardíaco no domingo, quando dirigia do Novo México para sua casa em Oklahoma.

O músico havia se apresentado recentemente na Alemanha, Inglaterra e no estado da Califórnia com os irmãos Marlon e Jackie, como o grupo The Jacksons.

Ele era um dos integrantes originais do grupo familiar The Jackson 5 - que também contava com seus irmãos Jackie, Jermaine, Marlon e Michael -, que fez muito sucesso internacional nas décadas de 1960 e 1970 com hits como "I Want You Back", "ABC" e "I'll Be There".

Em 1997, o grupo entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll, com apresentação da cantora e atriz Diana Ross.

Segundo o site oficial do artista, Tito fazia turnês desde 2003 com sua banda de blues e funk. Em 2016, ele se tornou o último dos irmãos Jackson a ter um sucesso na Billboard em carreira solo, com o single "Get It Baby".

