ITÁLIA Morre trabalhador resgatado após colapso de torre medieval em Roma Octay Stroici, de 66 anos, permaneceu consciente durante as mais de 11 horas de resgate, antes de ser internado em um hospital em condição crítica

Um trabalhador resgatado depois de passar 11 horas nos escombros de uma torre medieval que desabou parcialmente no centro de Roma faleceu nesta terça-feira (4) após ser hospitalizado, informou a imprensa italiana, citando fontes médicas.

O trabalhador, identificado como Octay Stroici, de 66 anos e nacionalidade romena, ficou preso nos escombros depois que parte do interior da Torre dei Conti desabou, juntamente com uma seção da fachada.

A torre, do início do século XIII e que estava sendo reformada, fica em uma área movimentada, perto do Coliseu, o monumento mais visitado da Itália.

Stroici permaneceu consciente durante as mais de 11 horas de resgate, antes de ser internado em um hospital em condição crítica, segundo o Ministério das Relações Exteriores romeno.

Ele foi internado com parada cardiorrespiratória e os médicos tentaram reanimá-lo por mais de uma hora, disse o hospital Umberto I à agência de notícias italiana Ansa.

"Apesar disso, a atividade cardíaca espontânea não pôde ser restaurada", e sua "morte foi declarada à 0h20 [20h20 da segunda-feira em Brasília]", acrescentou o hospital.

O desabamento levantou uma nuvem densa de poeira branca e deixou escombros na rua.

Os bombeiros usaram guindastes para acessar as janelas da torre e um drone para inspecionar o local.

Outros três trabalhadores que estavam no monumento foram resgatados. Um deles foi transferido para o hospital em estado crítico, informou um porta-voz dos bombeiros.

Um segundo desabamento parcial da torre, quase uma hora e meia depois, provocou nuvens de poeira.

Um operário que estava no local no momento do primeiro desabamento, que se identificou como Ottaviano, 67 anos, disse que conseguiu escapar por uma sacada. "Não era seguro. Só quero ir para casa".

A Torre dei Conti, que data do início do século XIII, estava sendo restaurada com financiamento da União Europeia.

Os desabamentos de segunda-feira afetaram um dos pilares de reforço do edifício e parte de sua base, além da escada e do teto, informou a Direção de Patrimônio Cultural de Roma em um comunicado.

A fase das obras iniciada em junho de 2025, que incluía a remoção de amianto da estrutura, estava praticamente concluída.

A Direção de Patrimônio afirmou que uma análise realizada no início das reformas demonstrou que existiam as "condições de segurança necessárias" para que as obras pudessem continuar.

O prefeito de Roma, Lamberto Giannini, e o ministro da Cultura da Itália, Alessandro Giuli, visitaram o local.

