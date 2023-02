A- A+

lUTO Morre um dos 12 meninos resgatados de caverna na Tailândia em 2018 Duangpetch Promthep, de 17 anos, foi encontrado desacordado em dormitório no Reino Unido

Duangpetch Promthep, de 17 anos, morreu nesta terça-feira (14), no Reino Unido. O adolescente foi um dos 12 meninos resgatados de uma caverna inundada na Tailândia em 2018.

De acordo com a BBC, o garoto foi encontrado inconsciente no dormitório estudantil onde vivia, no domingo (12). Ele foi levado às pressas para um hospital, mas não resistiu e, dois dias depois, veio à óbito.

O jovem tailandês era o capitão do time de futebol infantil que ficou preso por 17 dias dentro de uma caverna em Chiang Rai. O menino completou 13 anos ainda dentro do local, antes de ser resgatado em uma operação que mobilizou pessoas de várias partes do mundo.



Duangpetch se mudou para o Reino Unidos em 2022. Ele havia conquistado uma bolsa de estudos na Brooke House College Football Academy.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte. Segundo a BBC, relatórios apontam que ele sofreu uma lesão na cabeça.

