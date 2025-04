Morre vice-presidente da Fiocruz Marco Aurélio Krieger

A- A+

O vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, Marco Aurélio Krieger, morreu nesta segunda-feira (28) após lutar contra um câncer.

A Presidência da Fiocruz lamentou a morte de Krieger, referência em temas como imunização e vacinas, que estava no cargo desde 2017.

Krieger teve papel importante na construção de unidade tecno-científica da Fundação no Paraná e também era um dos interlocutores da entidade junto à imprensa durante a pandemia de Covid-19, tendo inclusive função de destaque na condução do Comitê de Vacinas da Fiocruz.

"[Krieger] aparecia com frequência nas emissoras de TV e deu repetidas entrevistas à imprensa sobre a eficácia da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca e a Fiocruz, desempenhando um papel importante no combate ao negacionismo científico e ao movimento antivacinas", lembra a Fiocruz, em nota.

Segundo a entidade, Krieger era bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e doutor em Ciências Biológicas (Biofísica) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ele também foi diretor-adjunto de Desenvolvimento Tecnológico, Prototipagem e Produção do Instituto Carlos Chagas (ICC/Fiocruz Paraná), coordenador do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) e coordenador-técnico da Unidade de Produção da Fiocruz para Diagnóstico de Ácido Nucleico.

Krieger era filho do geneticista curitibano e professor aposentado da UnB Henrique Krieger, que cursou doutorado nos Estados Unidos, motivo pelo qual o filho nasceu no país. Ele deixa dois filhos e duas netas, além da mulher, Sirlines Krieger.

