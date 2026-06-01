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Notícias Morre Wianey Pinheiro, jornalista e ex-marido de Ananda Apple, aos 77 anos A jornalista lamentou a morte nas redes sociais e disse que Wianey foi "um dos maiores jornalistas de TV e jornal que o País já teve"

Morreu neste domingo, 31, Wianey Pinheiro, jornalista e ex-marido da também jornalista Ananda Apple, aos 77 anos. O velório ocorreu nesta segunda, 1º, na Vila Mariana, em São Paulo A causa da morte não foi divulgada.



Ele e Ananda foram casados por 12 anos. A jornalista lamentou a morte nas redes sociais e disse que Wianey foi "um dos maiores jornalistas de TV e jornal que o País já teve".

"Ninguém escrevia textos mais elegantes, precisos e curtos. Um dos homens mais honrados e justos. Tinha cara de bravo que amedrontava, e coração imenso que nós amávamos", escreveu.



Ananda ainda contou que o jornalista "se tornou ainda mais parceiro depois da separação". "Ele adorava azul, e por minha causa passou a gostar muito do amarelo. Minhas filhas o amavam, como se fosse um pai."



Wianey teve uma carreira consolidada em redações e na TV. Formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ele trabalhou em locais como o Jornal da Tarde e a agência France Presse. Na Folha de S Paulo, foi repórter, chefe do Departamento de Informação e Comunicação das Sucursais e diretor da sucursal do Rio de Janeiro.



Na década de 1980, foi contratado pela TV Globo, onde passou pelo Bom Dia São Paulo, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo e chegou a ser chefe do Centro de Produção de Notícias e editor regional do jornalismo de São Paulo. Após deixar a empresa, nos anos 1990, atuou na extinta TV Manchete e foi fundador da GW Comunicação, agência de marketing político e comunicação corporativa.

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