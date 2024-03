Morre Zenaide Barbosa, segunda mulher a ocupar cargo de editora-chefe em um jornal brasileiro 

A- A+

Zenaide Barbosa, a primeira editora-chefe do jornal Diario de Pernambuco, morreu na manhã deste sábado (30). Com 81 anos, Zenaide foi vítima de um infarto fulminante em sua casa, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Ela foi a segunda mulher a ocupar o cargo em um veículo impresso no Brasil. A primeira foi Ana Arruda, do Jornal do Brad, no Rio de Janeiro.



Zenaide era jornalista e advogada. Durante sua vida, trabalhou por 27 anos no Diario de Pernambuco, sendo 19 destes como editora-chefe. Além disso, ela também atuou no Tribunal de Justiça de Pernambuco e no Tribunal Regional Federal.

Zenaide Barbosa durante um dia de trabalho

O velório será realizado no Cemitério Parque das Flores, a partir das 8h deste domingo (31).

Leda Rivas, que trabalhou como editora sob a gestão de Zenaide, comentou sobre a vida de sua amiga pessoal.

"Devo a minha carreira profissional a Zenaide Barbosa. Pelas suas mãos, ingressei no Diario de Pernambuco, no final dos anos 70, primeiro como repórter especial. Em seguida, como chefe do Departamento de Pesquisa e editora do Caderno Viver. Zenaide, na qualidade de editora-geral, destacava-se pela seriedade, disciplina, capacidade de dialogo e pela ferrenha defesa dos colegas. Foi sempre justa em suas decisões. Para nós, ela era um exemplo de dignidade profissional. Uma inspiração".

A jornalista Madalena França, que também trabalhou sob a orientação de Zenaide, disse sentir muito sua morte.

"Com ela vai-se a cúpula do Diario de Pernambuco, pois semana passada foi-se Gladstone Vieira Belo e já tinham falecido, além de Antônio Camelo, Joezil Barros, todos dirigentes do Diário."

Segundo Madalelna, um grupo da velha guarda de Jornalistas do Diario de Pernambuco se reuniu em um almoço recentemente. Zenaide não pôde comparecer, mais foi lembrada por todos como uma chefe compreensiva e cativante quando estava no cargo de editora geral.

O Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco (Sinjope) emitiu uma nota de pesar sobre a morte de Zenaide. Confira:

