naufrágio Morrem no mar da Mauritânia 89 migrantes clandestinos Migrantes viajavam rumo à Europa; dezenas deles continuam desaparecidos

Pelo menos 89 migrantes morreram esta semana no naufrágio de sua embarcação na costa da Mauritânia, quando viajavam rumo à Europa, e dezenas estão desaparecidos, indicaram nesta quinta-feira (4) a agência oficial do país africano e um alto funcionário do governo local.

“A guarda costeira mauritana encontrou os corpos de 89 pessoas a bordo de um grande barco de pesca tradicional que virou em 1º de julho nas costas do oceano Atlântico” a 4 km da cidade de Ndiago, no sudoeste da Mauritânia, informou a agência mauritana de informações.

A guarda costeira resgatou nove pessoas, entre elas uma menina de 5 anos, acrescentou a agência, que citou depoimentos de sobreviventes, segundo os quais o barco zarpou da fronteira entre Senegal e Gâmbia com 170 passageiros a bordo, o que levaria para 72 o número de desaparecidos.

Uma autoridade do governo local que preferiu não ser identificada forneceu à AFP informações semelhantes.

