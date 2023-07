A- A+

TRAGÉDIA Morrem pilotos do avião de água grego que caiu apagando incêndio Avião, que trabalhava com outras três aeronaves e uma centena de bombeiros na ilha perto de Atenas, caiu em uma ribanceira

Dois pilotos gregos morreram, nesta terça-feira (25), quando seu avião bombardeiro de água da Canadair caiu enquanto participavam dos esforços para apagar um incêndio florestal na ilha de Eubeia, informou o Ministério da Defesa.

"As Forças Armadas declaram três dias de luto pela morte em serviço dos oficiais da força aérea e pilotos do aparelho de combate a incêndios CL-215, que operava em Eubeia", disse o Ministério da Defesa grego em comunicado.

O avião, que trabalhava com outras três aeronaves e uma centena de bombeiros na ilha perto de Atenas, caiu em uma ribanceira.

O canal de televisão estatal ERT transmitiu um vídeo do avião no momento do acidente, desaparecendo atrás das chamas e da espessa fumaça preta.

O primeiro-ministro grego, Kyriacos Mitsotakis, considerou que o combate aos incêndios vai ser "difícil".

"Vivemos os reflexos da crise climática", disse o presidente. "Temos pela frente um verão difícil", afirmou ao conselho de ministros, segundo imagens da ERT.

Na capital grega, que enfrenta um calor extremo há mais de uma semana, o termômetro chegou a 41°C, e no centro do país, a 44°C, segundo a agência meteorológica nacional EMY.

Este país mediterrâneo, acostumado às altas temperaturas do verão, sofre uma das ondas de calor mais longas dos últimos anos, segundo os especialistas.

As altas temperaturas, aliadas aos fortes ventos que chegam às vezes a 60 km/hora no mar Egeu, provocaram grandes incêndios durante oito dias.

Segundo estimativas do braço grego da ONG World Wide Fund for Nature (WWF), 35 mil hectares de floresta e vegetação foram destruídos na semana passada no país.

Os incêndios são especialmente devastadores em ilhas turísticas, como Rodes, na costa turca, e no outro lado do país, Corfu, no mar Jônico, em meio à alta temporada.

A região Aigio, na península ocidental do Peloponeso, também preocupa os bombeiros.

