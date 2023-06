Morreu ex-motorista de Neruda que foi chave na tese de assassinato do poeta

A- A+

O ex-motorista de Pablo Neruda cujo testemunho foi decisivo para sustentar a tese de que o ganhador do Nobel de Literatura foi assassinado em 1973, Manuel Araya, morreu nesta terça-feira (20), aos 77 anos, na cidade chilena de San Antonio.

"Manuel Araya foi fundamental, com seu testemunho e sua coragem, para que existissem os elementos que deram origem à denúncia pela morte do poeta apresentada pelo partido juntamente com sua família", expressou hoje o Partido Comunista do Chile.

Considerado homem de confiança de Neruda, Araya foi uma das primeiras vozes a questionar a versão oficial, de que o poeta chileno morreu, em 23 de setembro de 1973, de câncer de próstata.

A tese apresentada por Araya em 2011, apoiada por um sobrinho de Neruda e pelo Partido Comunista, do qual o poeta era militante, é de que ele foi envenenado dias depois do golpe de Estado de 11 de setembro de 1973, por agentes da ditadura de Augusto Pinochet.

"Neruda era uma ameaça a Pinochet, que não tinha interesse em que ele deixasse o país por nenhum motivo", disse Araya em fevereiro, insistindo na versão de assassinato.

Até o momento, a Justiça não validou esta teoria. Um painel de especialistas entregou suas conclusões à juíza encarregada do caso, Paola Plaza. Não existem provas científicas para sustentar a tese de assassinato.

A bactéria Clostridium botulinum "estava no corpo de Neruda no momento da sua morte, mas ainda não sabemos por quê. Sabemos, apenas, que ela não deveria estar ali", disseram então à AFP Hendrik e Debi Poinar, da Universidade canadense McMaster, membros do painel científico.

