LUTO Morreu neste sábado (17), Julia Martins, filha do ator Lima Duarte Na última sexta-feira (16), ela tinha sido internada no Hospital São Camilo, em São Paulo

Morreu neste sábado (17), Julia Martins, 49, filha do ator Lima Duarte, 93. Na última sexta-feira (16), ela tinha sido internada no Hospital São Camilo, em São Paulo, segundo o jornal Extra. A causa da morte, no entanto, não foi informada.

O ator utilizou o Instagram para lamentar a morte da filha, postando uma foto com ela e um trecho de ''Hamlet'', peça de Shakespeare, na legenda do post. Internautas mandaram mensagens de solidariedade para Lima Duarte.

