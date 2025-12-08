A- A+

Nossa Senhora da Imaculada Conceição Morro da Conceição amanhece com a presença de centenas de fiéis para a 121ª Festa do Morro As missas acontecem até as 15h, horário da procissão com a imagem da santa

O Morro da Conceição amanheceu com a presença de centenas de fiéis nesta segunda-feira (8), dia da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a "padroeira do coração" do Recife.

As missas da 121ª Festa do Morro acontecem a cada uma hora, até às 15h, horário em que se inicia a procissão com a imagem da santa. A expectativa é que mais fiéis participem da celebração ao longo do dia.

Entenda a origem da devoção à santa em Pernambuco

Apesar de Nossa Senhora da Conceição não ser a padroeira oficial do Recife, a relação do povo pernambucano com a santa é uma das principais manifestações de fé do país.

Em entrevista para a Folha de Pernambuco, o professor de história da Universidade de Pernambuco (UPE), Carlos André, explicou que a conexão existe desde o período colonial, já que a imposição do catolicismo como religião oficial foi uma das marcas da colonização portuguesa - mas esse fato não explica a intensidade da devoção. O vínculo dos fiéis com a santa, proclamada pela Igreja Católica em 1854, aconteceu a partir da construção do monumento com sua imagem, em 1904, na comemoração dos 50 anos da proclamação do dogma católico. A partir deste momento, o local passou a ser chamado de Morro da Conceição e a Imaculada passou a ser a "padroeira do coração" da capital pernambucana.

