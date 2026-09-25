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Solidariedade Morro da Conceição: Bazar Solidário com peças a partir de R$ 2 acontece neste fim de semana O evento é promovido pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2), em parceria com o Santuário do Morro da Conceição

A primeira edição do Bazar Solidário nas Paróquias – Santuário do Morro da Conceição acontece neste sábado (26) e domingo (27), na Escola Estadual Padre João Barbosa, Morro da Conceição, Zona Norte do Recife.

A ação, promovida pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2), em parceria com o Santuário do Morro da Conceição, contará com roupas e peças femininas, masculinas e infantis, com preços entre R$ 2 e R$ 40.

No sábado (26), o bazar funcionará das 9h às 16h. Já no domingo (27), o atendimento será das 8h30 às 11h30.



Os produtos foram doados pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 como parte da parceria para fortalecer a ação solidária nas paróquias.

Além de possibilitar a aquisição de peças a preços acessíveis, a iniciativa tem como objetivo contribuir para o fortalecimento de ações sociais desenvolvidas pelo Santuário.

A renda arrecadada com o bazar será destinada à Pastoral Social e ao Projeto Karaokê, do Alto do Brasil, iniciativas que atuam na promoção da dignidade humana e da justiça social.

A ação também representa uma oportunidade de incentivar o consumo consciente e o reaproveitamento, dando novos destinos a peças doadas e transformando solidariedade em apoio concreto a iniciativas realizadas no território.

“Participar do Bazar Solidário nas paróquias do Morro da Conceição significa ir além de fazer boas compras. É um gesto simples, mas cheio de significado, que se transforma em cuidado, esperança e dignidade para quem mais precisa. Cada pessoa que participa ajuda a fortalecer as ações da Igreja nos territórios”, destacou Neilda Pereira, secretária regional da Cáritas Brasileira Nordeste 2.

Serviço

Bazar Solidário – Santuário do Morro da Conceição

Quando: 26 e 27 de setembro de 2026 (sábado e domingo)

Horários:

* 26/09 (sábado): das 9h às 16h

* 27/09 (domingo): das 8h30 às 11h30

Local: Escola Estadual Padre João Barbosa – Morro da Conceição, Recife/PE

Referência: atrás do monumento do Morro da Conceição

Valores: peças de R$ 2 a R$ 40

Realização: Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 e Santuário do Morro da Conceição

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