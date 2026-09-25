Morro da Conceição: Bazar Solidário com peças a partir de R$ 2 acontece neste fim de semana
O evento é promovido pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2), em parceria com o Santuário do Morro da Conceição
A primeira edição do Bazar Solidário nas Paróquias – Santuário do Morro da Conceição acontece neste sábado (26) e domingo (27), na Escola Estadual Padre João Barbosa, Morro da Conceição, Zona Norte do Recife.
A ação, promovida pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 (CBNE2), em parceria com o Santuário do Morro da Conceição, contará com roupas e peças femininas, masculinas e infantis, com preços entre R$ 2 e R$ 40.
Leia também
• Desafio Energia Petrobras abre inscrições para passeio ciclístico no Recife no Dia das Crianças
• Iphan tomba Casa da Cultura e Estação Central do Recife como patrimônios culturais
• Caminhões colidem na BR-408 e um condutor fica ferido
No sábado (26), o bazar funcionará das 9h às 16h. Já no domingo (27), o atendimento será das 8h30 às 11h30.
Os produtos foram doados pela Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 como parte da parceria para fortalecer a ação solidária nas paróquias.
Além de possibilitar a aquisição de peças a preços acessíveis, a iniciativa tem como objetivo contribuir para o fortalecimento de ações sociais desenvolvidas pelo Santuário.
A renda arrecadada com o bazar será destinada à Pastoral Social e ao Projeto Karaokê, do Alto do Brasil, iniciativas que atuam na promoção da dignidade humana e da justiça social.
A ação também representa uma oportunidade de incentivar o consumo consciente e o reaproveitamento, dando novos destinos a peças doadas e transformando solidariedade em apoio concreto a iniciativas realizadas no território.
“Participar do Bazar Solidário nas paróquias do Morro da Conceição significa ir além de fazer boas compras. É um gesto simples, mas cheio de significado, que se transforma em cuidado, esperança e dignidade para quem mais precisa. Cada pessoa que participa ajuda a fortalecer as ações da Igreja nos territórios”, destacou Neilda Pereira, secretária regional da Cáritas Brasileira Nordeste 2.
Serviço
Bazar Solidário – Santuário do Morro da Conceição
Quando: 26 e 27 de setembro de 2026 (sábado e domingo)
Horários:
* 26/09 (sábado): das 9h às 16h
* 27/09 (domingo): das 8h30 às 11h30
Local: Escola Estadual Padre João Barbosa – Morro da Conceição, Recife/PE
Referência: atrás do monumento do Morro da Conceição
Valores: peças de R$ 2 a R$ 40
Realização: Cáritas Brasileira Regional Nordeste 2 e Santuário do Morro da Conceição