Em uma noite de terça-feira (20) nublada, mas sob chuvas de graças, o Santuário Nossa Senhora da Conceição, sediado na Zona Norte do Recife, foi reinaugurado. Após quase nove meses afastados, os devotos puderam, enfim, adentrar o templo religioso.

Presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, a celebração também contou com a presença dos arcebispos eméritos dom Fernando Saburido e dom Luiz Gonzaga Pepeu; dos bispos auxiliares dom Nereudo Freire e dom Josivaldo Bezerra; além do reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Padre Emerson Borges.

"A gestação de uma vida é de mais ou menos nove meses. Vivemos as dores de duas pessoas e de 25 feridos, e o Santuário com o teto destruído", relembrou o arcebispo.

"Agora, com a unidade do povo e dos poderes municipal e estadual, recebemos de volta nosso Santuário, que é um símbolo de fé, mas também de cultura de unidade, um símbolo profundo da fé do povo de Recife, do estado de Pernambuco e de todos os devotos de Nossa Senhora da Conceição. Somos profundamente gratos a Deus e todos que atuaram para que essa Igreja fosse devolvida integralmente", agradeceu.

Celebração da reabertura do Santuário de Nossa Senhora da Conceição foi presidida por dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Ritos

Ao longo da celebração, dom Paulo Jackson realizou o Rito da Dedicação da Igreja e a benção do novo altar.

As paredes de vidro do Santuário foram aspergidas com água benta, dedicando todo o espaço litúrgico. Os fiéis que estiveram presentes também foram abençoados.

Recebendo o óleo da Crisma, dom Paulo ungiu o novo altar do templo. Em seguida, fez a incensação do local.

Investimento

Por parte do Governo de Pernambuco, o investimento no restauro do Santuário foi superior a R$ 5 milhões. A governadora Raquel Lyra esteve presente para a entrega da obra e discursou sobre os desafios do empreendimento.

"Hoje é uma noite da celebração da nossa fé, que mostra que a união, o trabalho e o amor são capazes de superar qualquer desafio. Aqui estamos celebrando memórias, de Dona Maria e Seu Antônio (vítimas do acidente)", destacou.

"Não se trata de pedra e cal, aqui foi uma comunidade que veio construir o altar, aqui a luz se tornou a alegria e esperança que move o povo de Pernambuco e é essa fé que nos faz acordar cedo e dormir tarde para fazer o bem", discursou.

Governador do Estado de Pernambuco, Raquel Lyra - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Por sua vez, o prefeito do Recife, João Campos, fez questão de ressaltar o trabalho conjunto que propiciou a reabertura, além de anunciar o restauro da imagem da santa.

"É necessário ressaltar a força do povo do Morro da Conceição, depois o esforço conjunto da comunidade, da igreja, governo estadual, prefeitura, para viabilizar essa reforma, cada um contribuindo da sua forma", ressaltou.

"Aqui também tem o nosso compromisso, que a partir de junho vamos começar o restauro da imagem de Nossa Senhora, além de melhorias no entorno (do Santuário), que é uma rotina sempre trabalhada pela prefeitura", disse.

Prefeito do Recife, João Campos - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Comunidade

Paroquiana do Morro da Conceição, Maria Eduarda falou sobre o sentimento da comunidade ao presenciar a reabertura da Igreja do Morro.

"Vi esse lugar se tornar refúgio, consolo, força e fé para tantas famílias, inclusive a minha. Em 30 de agosto de 2024, o chão da nossa fé tremeu. A dor do desabamento não foi somente física, ela nos feriu por dentro. Perder irmãos, ver o nosso Santuário ruir foi como sentir o coração da comunidade se partir", começou.

"Mas até na dor a fé nos sustentou. Hoje, esse altar consagrado nos chama para um novo tempo, não só como espaço restaurado, mas como símbolo da nossa resiliência, unidade e capacidade de levantar", discursou a paroquiana.

Maria Eduarda, paroquiana do Morro da Conceição - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Emerson Borges, falou sobre os nove meses em que o espaço esteve em reforma. "Cada etapa concluída, cada detalhe executado com cuidado e dedicação reflete o comprometimento e esforço de cada um de nós. A conclusão dessa obra representa mais que a finalização de um projeto, é a concretização do povo de Deus, dos devotos de Nossa Senhora", afirmou.

Reitor do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, Pe. Emerson Borges - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

