Corrida Morro da Conceição recebe 5ª Corrida dos Morros com festival de esporte e cultura Corrida acontece nos dias 22 e 23 de novembro com programação que une esporte, arte e ações sociais na Zona Norte do Recife.

O Morro da Conceição se prepara para receber, nos dias 22 e 23 de novembro, a 5ª edição da Corrida dos Morros, evento que une esporte, arte, cultura popular e inclusão social. A expectativa é reunir cerca de 3 mil participantes, que percorrerão as ladeiras da comunidade em um percurso de superação e celebração da cultura local.

Programação amplia atividades e reforça inclusão

Neste ano, o evento ganha um formato de festival, ampliando a programação e inserindo atividades gratuitas na véspera da prova. No sábado (22), haverá palestra sobre empreendedorismo, cinema comunitário, apresentações culturais e a tradicional largada inclusiva com crianças e jovens do Instituto do Autismo.

No domingo (23), a corrida toma as ruas do bairro com provas de 8 km e 4 km, além de caminhada de 1,6 km. A largada será às 5h30 e os participantes serão recebidos ao som do Maracatu Leão da Campina e show do sambista Taiguara Borges, morador do próprio Morro da Conceição.

Esporte, inclusão e impacto social

Reconhecida pela Lei Municipal nº 19.319, a Corrida dos Morros tem papel importante na valorização dos territórios populares. Desde sua criação, o evento já reuniu mais de 12 mil pessoas e arrecadou 8,5 toneladas de alimentos e materiais educativos.

Nesta edição, cada inscrito contribuirá com 1 kg de alimento não perecível e haverá também campanha de doação de livros para a Biblioteca Amigos da Leitura, no Alto José Bonifácio. Parte das inscrições é gratuita para moradores locais, por meio do Instituto Passo.

Patrocínio e ações na comunidade

O evento é patrocinado pela Caixa, Governo Federal e pelo Novo Atacarejo, com apoio da Prefeitura do Recife. A Caixa destacou o papel social da iniciativa.

“A Corrida dos Morros representa inclusão, diversidade e conexão com as raízes da nossa gente. Apoiar o esporte é também apoiar o povo brasileiro em seus territórios e histórias”, afirmou Jefferson Albuquerque da Silva, superintendente da Caixa.

Antes do evento, a organização promove treinos abertos e uma Oficina de Grafite na Escola Municipal Júlio Vicente Alves de Araújo, nos dias 7 e 8 de novembro.

Serviço

Evento: Corrida dos Morros Caixa - Festival Esportivo e Cultural

Local: Morro da Conceição, Zona Norte do Recife

Data: 22 e 23 de novembro

Sábado (22):



Largada inclusiva - 9h

Palestra sobre empreendedorismo - 15h

Apresentação cultural - 17h

Cinema comunitário - 18h30



Domingo (23):



Corrida 8 km - 5h30

Corrida 4 km e caminhada 1,6 km - 5h45

Show de Taiguara Borges - 6h30

Inscrições: www.corridadosmorros.com.br

Com informações da assessoria

