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INCLUSÃO Morro da Conceição recebe corrida voltada a pessoas TEA neste sábado (21) Evento terá percurso adaptado, apresentações musicais e atividades recreativas, das 8h às 11h, na Zona Norte do Recife

O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, recebe neste sábado (21), das 8h às 11h, uma edição da Corrida dos Morros voltada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A atividade contará com percurso adaptado, atrações musicais e atividades recreativas para crianças, adolescentes e familiares.

Promovida pelo Instituto do Autismo, em parceria com a ONG Time da Inclusão, a corrida será realizada um dia antes da etapa tradicional do evento.

Roteiro

A programação começa às 8h, com a entrega dos kits no estande das instituições, montado no local. Às 8h30, haverá aquecimento e apresentações do Super TEA, Kaduzito e da Turminha da Inclusão.

A largada está prevista para as 9h. Entre 9h20 e 9h40, serão entregues as medalhas aos participantes. Já a partir das 9h50, as crianças poderão aproveitar os brinquedos infláveis. O encerramento está marcado para as 11h.

Preparação

Para organizar a participação das pessoas autistas, o Instituto do Autismo desenvolve atividades que envolvem aspectos motores, cognitivos e sociais.

O trabalho inclui exercícios de mobilidade, alongamento e resistência física, além de ações para familiarizar os participantes com o ambiente, os sons e a dinâmica da corrida.

“Trabalhamos três aspectos: o motor, o cognitivo e o social. Além da preparação física, é importante fazer o paciente entender, por meio da previsibilidade e de histórias sociais, o propósito de toda essa preparação e o que a espera naquele lugar, como o espaço, os sons, as pessoas e até o calor”, explica Pinho Fidélis, gerente de Psicomotricidade do Instituto do Autismo.

A preparação também considera os limites físicos e sensoriais de cada participante. Entre as estratégias utilizadas estão simulações de largada, tempo e sons, além de atividades coletivas e reforço positivo.

O acompanhamento busca respeitar o ritmo individual e estimular a interação entre os participantes.

“A criação de vínculo é muito importante com cada um deles. Ela nos permite aprofundar a relação e gerar confiança. A partir disso, conseguimos entender as limitações de cada um por meio do vínculo terapêutico”, destaca o gerente.

A participação das famílias também está prevista na programação, que busca ampliar o acesso de pessoas autistas a atividades esportivas e espaços de convivência.

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