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SÃO JOÃO Morro da Conceição sedia 1ª Mostra Artística e Cultural de Quadrilhas Juninas neste sábado (23) A festividade reunirá seis grupos de quadrilheiros da Região Metropolitana do Recife

O São João está se aproximando e o tradicional Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, será palco de uma grande celebração da cultura popular nordestina.

O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, receberá, neste sábado (23), a Associação Cultural, Recreativa e Quadrilha Junina Tradição, que promove a 1ª Mostra Artística e Cultural de Quadrilhas Juninas, reunindo arte, valorização da identidade popular e fortalecimento das manifestações culturais juninas.

A Junina Tradição promove o evento como uma maneira de retribuir todo o apoio recebido ao longo de sua trajetória de 22 anos de existência. Além disso, a quadrilha nasceu dentro da comunidade, sendo fortalecida pelo carinho do povo do Morro e de admiradores de todo o Brasil.

De acordo com a organização, a proposta é transformar a praça do local em um grande arraial cultural, celebrando a força das quadrilhas juninas e o São João de Pernambuco, um dos mais belos e tradicionais do país.

A programação terá apresentações especiais de quadrilhas juninas convidadas, representando a cultura popular e promovendo intercâmbio entre os grupos quadrilheiros. Desse modo, o figurino da Quadrilha Junina Tradição deste ano será apresentado, que traz o seguinte tema: “Tradição na Roça”.

“Realizar essa Mostra no Morro é reafirmar o compromisso com a valorização da cultura popular, das tradições juninas e da comunidade que sempre abraçou a Junina Tradição. Mais do que um evento, é um momento de pertencimento, resistência e celebração das nossas raízes nordestinas”, afirmou o presidente da Quadrilha Junina Tradição, Tarcísio Vieira.

A performance será marcada por um cortejo pelas ruas da comunidade, sucedido por uma exibição especial na praça principal do Morro da Conceição.

Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Tatiane Barreto / Divulgação

Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Tatiane Barreto / Divulgação

Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Tatiane Barreto / Divulgação

Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Arquivo da Quadrilha Junina Tradição / Divulgação

Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Tatiane Barreto / Divulgação

Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Arquivo da Quadrilha Junina Tradição / Divulgação



Programação

20h00: Quadrilha Tradição Nordestina

20h30: Quadrilha Junina Rojão

21h00: Cortejo Junino

21h30: Quadrilha Junina Tradição

22h00: Quadrilha Junina Fusão

22h30: Quadrilha Junina Dona Matuta

23h00: Quadrilha Junina Origem Nordestina

23h30: Quadrilha Junina Raízes do Pinho

00h00: Coco de Lucas dos Prazeres

Serviço:

Data: Sábado, 23 de maio

Horário: 20h

Local: Praça do Morro da Conceição – Recife

Acesso: Público e gratuito

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