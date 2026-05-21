Morro da Conceição sedia 1ª Mostra Artística e Cultural de Quadrilhas Juninas neste sábado (23)
A festividade reunirá seis grupos de quadrilheiros da Região Metropolitana do Recife
O São João está se aproximando e o tradicional Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, será palco de uma grande celebração da cultura popular nordestina.
O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, receberá, neste sábado (23), a Associação Cultural, Recreativa e Quadrilha Junina Tradição, que promove a 1ª Mostra Artística e Cultural de Quadrilhas Juninas, reunindo arte, valorização da identidade popular e fortalecimento das manifestações culturais juninas.
A Junina Tradição promove o evento como uma maneira de retribuir todo o apoio recebido ao longo de sua trajetória de 22 anos de existência. Além disso, a quadrilha nasceu dentro da comunidade, sendo fortalecida pelo carinho do povo do Morro e de admiradores de todo o Brasil.
De acordo com a organização, a proposta é transformar a praça do local em um grande arraial cultural, celebrando a força das quadrilhas juninas e o São João de Pernambuco, um dos mais belos e tradicionais do país.
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A programação terá apresentações especiais de quadrilhas juninas convidadas, representando a cultura popular e promovendo intercâmbio entre os grupos quadrilheiros. Desse modo, o figurino da Quadrilha Junina Tradição deste ano será apresentado, que traz o seguinte tema: “Tradição na Roça”.
“Realizar essa Mostra no Morro é reafirmar o compromisso com a valorização da cultura popular, das tradições juninas e da comunidade que sempre abraçou a Junina Tradição. Mais do que um evento, é um momento de pertencimento, resistência e celebração das nossas raízes nordestinas”, afirmou o presidente da Quadrilha Junina Tradição, Tarcísio Vieira.
A performance será marcada por um cortejo pelas ruas da comunidade, sucedido por uma exibição especial na praça principal do Morro da Conceição.
- Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Tatiane Barreto / Divulgação
- Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Tatiane Barreto / Divulgação
- Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Tatiane Barreto / Divulgação
- Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Arquivo da Quadrilha Junina Tradição / Divulgação
- Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Tatiane Barreto / Divulgação
- Com a chegada do São João, o Morro da Conceição se transforma em palco de grandes celebrações da cultura popular nordestina. Foto: Arquivo da Quadrilha Junina Tradição / Divulgação
Programação
- 20h00: Quadrilha Tradição Nordestina
- 20h30: Quadrilha Junina Rojão
- 21h00: Cortejo Junino
- 21h30: Quadrilha Junina Tradição
- 22h00: Quadrilha Junina Fusão
- 22h30: Quadrilha Junina Dona Matuta
- 23h00: Quadrilha Junina Origem Nordestina
- 23h30: Quadrilha Junina Raízes do Pinho
- 00h00: Coco de Lucas dos Prazeres
Serviço:
- Data: Sábado, 23 de maio
- Horário: 20h
- Local: Praça do Morro da Conceição – Recife
- Acesso: Público e gratuito