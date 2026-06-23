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Rio de Janeiro Morro Dona Marta: Operação da Polícia Civil cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão Ação é resultado de investigação desenvolvida ao longo de 22 meses, que apontaram que a localidade se encontrava sob domínio de Ronaldo Pinto Lima e Silva, conhecido como Ronaldinho Tabajara ou R9

O intenso tiroteio que levou pânico a moradores de Botafogo, na Zona Sul do Rio, foi consequência da reação de criminosos a uma operação da Polícia Civil no Morro Dona Marta. Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) estão na comunidade para cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes da organização criminosa que age na região.

A ação é resultado de investigação desenvolvida ao longo de 22 meses, que apontaram que a localidade se encontrava sob domínio de Ronaldo Pinto Lima e Silva, conhecido como Ronaldinho Tabajara ou R9, atualmente preso na penitenciária de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Mesmo na cadeia, ele continuaria exercendo influência no Dona Marta, por intermédio de subordinados responsáveis pela execução de suas determinações.

As diligências identificaram que Francisco Rafael Dias da Silva, o Mexicano, atuaria como principal responsável pela administração das atividades criminosas desenvolvidas no Dona Marta; Ele é conhecido como "frente" da comunidade e coordena o tráfico de drogas e a distribuição de funções entre os integrantes da facção.

Ao todo, foram identificados 44 integrantes da facção criminosa e suas respectivas funções, entre elas a de gerentes, seguranças armados, responsáveis pela venda de drogas, vigilantes de acessos e demais colaboradores voltados à sustentação das atividades ilícitas.

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