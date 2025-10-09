Morte após feijoada: suspeita é serial killer, manipuladora e já forjou bolo envenenado

A- A+

Contratada pela estudante de direito e motorista de ônibus, Michelle Paiva da Silva, de 43 anos, para executar a morte do pai, o aposentado Neil Correa da Silva, de 65 anos, Ana Paula Veloso Fernandes é apontada como a responsável por trazer uma feijoada, servida para a vítima, no dia 26 de abril de 2025, horas antes dela morrer, em um hospital de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.



Também estudante do mesmo curso de Michelle, Ana é descrita pela polícia como serial killer, inteligente, e manipuladora. Além disso, ainda tentava dificultar o andamento das investigações.

Denunciada por um total de quatro homicídios, três deles ocorridos em São Paulo, ela procurava a polícia paulista com frequência, desde que mudou de Duque de Caxias para Guarulhos, no dia 15 de janeiro, para registrar ocorrências. Numa delas, alegou que estava sendo vítima de uma ameaça.



Na ocasião, ela mencionou a existência de um bolo, supostamente envenenado, que havia sido deixado na universidade onde estudava, na cidade paulista. Investigadores do 1º Distrito Policial de Guarulhos descobriram, no entanto, que ela mesmo havia preparado a sobremesa. O objetivo seria tentar forjar a autoria de um homicídio, em que ela estaria envolvida, direcionando as investigações sobre o crime para outra pessoa.

— Ela tentou imputar um dos homicídios a uma terceira pessoa. Esse bolo supostamente envenenado, em tese, seria para ameaçá-la. Por isso, ela foi como vítima à delegacia. De vítima, saiu para acusada de quatro homicídios qualificados. E efetivamente se comprovou que ela é uma serial killer. É uma pessoa inteligente e manipuladora. Uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Agia sempre pensando numa futura investigação, no sentido de dificultar a investigação. Gostava muito de ir à delegacia e de estar sempre perto da polícia. De monitorar aquilo que estava sendo feito - explicou o delegado Alisson Leite Hideão, do 1º Distrito Policial de Guarulhos, responsável pela investigação dos quatro casos.

Michelle e Ana se conheceram numa universidade, na Zona Norte do Rio. Ambas eram moradoras de Duque de Caxias e cursavam Direito numa mesma sala. Em janeiro, a segunda foi para São Paulo, onde passou a estudar. Mas, a amizade entre as duas mulheres continuou.



Segundo uma investigação, a motorista de ônibus não tinha uma boa relação com o pai. Por isso, teria contratado a amiga, que contou com o apoio de uma irmã gêmea, para executar a vítima. Segundo a polícia, foi Ana Paula quem trouxe a feijoada servida para o aposentado. Antes, disso, Michele passou a comida num liquidificador, jé que seu pai tinha dificuldades para engolir alimentos.

O crime teria custado R$ 4 mil. Mas, como Ana Paula Veloso Fernandes havia feito um empréstimo com a contratante, o valor da dívida foi abatido. Assim, a filha do aposentado teria pagado efetivamente R$ 1,4 mil pelo assassinato, segundo o delegado Alisson Leite.

Ana foi presa no dia 9 de julho último em São Paulo. A irmã gêmea, identificada como Roberta Cristina Veloso, foi detida em agosto. A primeira estava com a prisão preventiva decretada. A segunda foi capturada por conta de um mandado de prisão temporária. Já Michelle Paiva da Silva foi presa na última terça-feira, quando chegava a uma universidade, no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.

Nesta quinta-feira, policiais paulistas e agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que também já investigavam a morte do aposentado Neil Correa da Silva, realizaram a exumação do corpo da vítima. O cadáver que estava sepultado no Cemitério Memorial Rio, em Cordovil, foi levado para o Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio.

Um exame pericial vai tentar confirmar se o idoso foi ou não envenenado. Além disto, os legistas também tentarão identificar que substância teria sido usada para matar o aposentado. A certidão de óbito do aposentado aponta apenas como causa da morte insuficiência respiratória aguda, cetoacidose diabética, parada cardiorrespiratória e crise convulsiva.

Veja também