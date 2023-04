A- A+

Depois da morte do Recife, divulgada em março passado, mais uma pessoa faleceu este ano em Pernambuco vítima de chikungunya.

Os dois óbitos constam do boletim da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE), que contempla do início do ano até o dia 1º de abril. Nesse mesmo período do ano passado, houve uma morte.



A segunda morte ocorrida este ano foi de um morador de 50 anos do bairro de Jardim Paulista, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

O óbito no Recife ocorreu em fevereiro. Era um homem de 33 anos, morador do bairro do Ibura, na Zona Sul da cidade.



Outros 12 óbitos estão em investigação em Pernambuco para caso de arbovirose - além de chikungunya, há possibilidade de dengue ou zika. Do início de 2022 até 1º de abril daquele ano, além de uma morte por arbovirose, havia apenas um caso sendo investigado depois de 15 terem sido descartados.



Ao todo, de acordo com a SES, foram confirmados, este ano, em Pernambuco, 670 casos de arbovirose, sendo a maioria de dengue (551). Os outros casos foram de chikungunya - não houve confirmação para zika.



A SES-PE chama atenção, porém, para o fato de que houve queda de casos suspeitos de arboviroses este ano em relação a 2022: redução de 58,9% para dengue; de 81,6% para chikungunya e de 68% para zika.



Infestação predial

