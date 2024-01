Morte de baleia comove cidade da Nova Zelândia

A- A+

Dezenas de pessoas assistiram nesta segunda-feira(29) ao resgate de uma baleia que morreu após encalhar em uma praia na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia.

A baleia de sete metros morreu nas primeira horas do dia em um banco de areia de um estuário perto da região de Mocks Bay, na costa leste do país, anunciou o Departamento de Conservação.

"Muitas pessoas estão preocupadas. As baleias fascinam as pessoas, especialmente as deste tamanho e tão perto da cidade", contou à Radio New Zeland Daren Grover, do grupo de conservação Project Jonah.

As baleias-piloto-de-aleta-longa podem crescer até 26 metros de comprimento e pesar até 80 toneladas.Uma multidão se concentrou sobre as pedras na beira da praia e algumas pessoas fizeram fotos.

Os ambientalistas já registraram mais de 5.000 baleias encalhadas na Nova Zelândia desde 1840, mas raramente nadam tão perto de Christchurch.

"É incomum para uma baleia chegar até o estuário e não sabemos por que fez isso", declarou Andy Thompson, diretor de operações do Departamento de Conservação.

