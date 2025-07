Morte de empresária em SP: especialistas dão dicas de segurança para quem quer fazer lipoaspiração

A- A+

A empresária Natália Cavanellas Thomazella, de 40 anos, morreu após uma parada cardiorrespiratória durante uma cirurgia estética que incluía três procedimentos no Hospital San Gennaro, na Zona Leste de São Paulo. Segundo a irmã da vítima, a mulher teria recebido os primeiros socorros, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita (morte súbita) na 42° DP (Parque São Lucas).

Segundo o boletim de ocorrência, Natália iria se submeter a uma lipoaspiração, injeções nos glúteos e ajustes nas próteses mamárias previamente implantadas. Os médicos suspeitam de "embolia gordurosa [quando gotas de gordura entram na corrente sanguínea e se alojam em vasos do pulmão, do cérebro ou do coração, podendo causar obstrução do fluxo sanguíneo]".

O cirurgião plástico Ricardo Cavalcanti Ribeiro, professor e chefe da Divisão de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e presidente do Instituto Carlos Chagas, especializado na pós-graduação médica, que não esteve envolvido no procedimento de Natália, também acredita que possa ter ocorrido uma embolia por gordura no procedimento do enxerto realizado provavelmente nos glúteos.

— Na minha opinião, o que ocorreu foi uma embolia gordurosa. As artérias levam o sangue para a periferia do corpo enquanto a veia retorna com o sangue para o coração. Nessa volta, o que pode ter ocorrido é uma captação de gordura pela veia e essa veia levou a gordura para o coração e pulmões, funcionando como um tampão e causando a morte. O mecanismo deve ter ocorrido dentro de uma veia ou muito próxima a ela — diz.

Em relação à segurança do paciente neste tipo de procedimento, Cavalcanti explica que muitos médicos vêm utilizando o ultrassom na cirurgia para que o enxerto seja assertivo e não perfure nenhuma veia. Além do equipamento, ele também acredita que o enxerto na própria gordura é mais seguro que o enxerto direto no músculo.

Segundo o cirurgião, essa última técnica tem sido utilizado para fazer gominhos no abdômen, "mas a própria Sociedade Americana de Cirurgia Plástica fez uma força tarefa não recomendando esse procedimento". No entanto, não se sabe ao certo qual foi o tipo de procedimento de enxerto utilizado em Natália.

Muitas pessoas se perguntam sobre o risco de realizar múltiplos procedimentos na mesma cirurgia, como aconteceu com Natália. Mas Cavalcanti ressalta que não há problema em combinar correções diversas na mesma cirurgia "de que o tempo máximo de cirurgia seja de 5 horas", afirma.

Ele observa porém que apesar de todos os avanços em termos de segurança, a lipoaspiração "é sempre o procedimento que oferece maiores riscos e complicações".

Para garantir a segurança, o especialista recomenda que o paciente não omita nenhuma condição de saúde. Em entrevista ao GLOBO, o cirurgião plástico Marcelo Araújo, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, alertou, por exemplo, que pacientes com doenças crônicas, precisam estar com a condição controlada ou estável.

Medicamentos de risco também devem ter seu uso suspenso antes da cirurgia. Na lipoaspiração, ele também recomenda respeitar o volume máximo de líquido a ser aspirado, que "gira em torno de 5 a 7% do peso corporal".

Outros pontos fundamentais a serem avaliados são a estrutura do hospital onde o procedimento será realizado, além da trajetória e qualificação do médico.

— O Brasil é um dos países que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. Somos referência mundial. O procedimento é seguro desde que o paciente avalie todos esses itens de segurança — ressalta o médico.

