Morte de idoso por afogamento acende o alerta de cuidados para banhistas

A- A+

A orla da Região metropolitana do Recife foi de muito movimento, ontem, em um domingo (27) de Sol e poucas nuvens com o fim da estação de chuvas. A notícia triste ficou por conta da morte por afogamento de um idoso de 60 anos, por volta do meio dia, na Praia do Pina, nas nas proximidades do Hotel Transamérica, no Recife. A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e chegou a ser encaminhada ao Hospital da Restauração, mas não resistiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, dois guarda-vidas resgataram o idoso e realizaram os procedimentos padrões no caso de afogamento no local, o conduzindo em seguida à unidade de saúde. "Após os procedimentos realizados no hospital, os médicos constataram o óbito", informou a assessoria da coorporação.

O ambulante Marcelo Santos, 34 anos, acompanhou o salvamento. “Esse homem aparentava estar bêbado e entrou no mar. Passou muito tempo lá dentro e isso chamou a atenção de quem estava na areia. Chamaram os bombeiros que tiraram ele do mar e levaram ele carregado lá pra cima. Depois disso não acompanhei mais”, relatou.

Local do afogamento do idoso, na praia do Pina, neste domingo (27) | Foto: Alexandre Aroeira

Cuidados na praia

Para evitar fatalidades como a desse afogamento no Pina, os Bombeiros orientam a população a prestar atenção em uma série de cuidados que podem salvar vidas. “Redobre a atenção em sua crianças. Mantenha-a a uma distância de um braço, mesmo em locais com guarda-vidas”, sugere um bombeiro militar de Pernambuco consultado pela reportagem da Folha de Pernambuco.

Ele indica banhos em locais protegidos por Bombeiros, com respeito e atenção às sinalizações. Além disso, uma orientação é nunca entrar na água alcoolizado. “Em urgências, evite entrar na água para salvar a vítima. Peça ou ligue para 193, jogue material flutuante para ajudar a pessoa em necessidade e aguarda a chegada do bombeiro”, informou o bombeiro.

Movimento na orla

Na praia Buraco da Velha, em Brasília Teimosa, famílias inteiras aproveitavam o domingo na areia, nos bares e no mar, curtindo as ondas que se chocavam contra as pedras, refrescando os banhistas.

Em Boa Viagem, na altura da Padaria Boa Viagem, pessoas faziam caminhadas no calçadão, andavam de bicicleta e jogavam futvôlei. O movimento estava tranquilo.

Veja também

Faustão Filho de Faustão fala sobre críticas à rapidez de transplante do pai: 'informem-se antes de julgar'