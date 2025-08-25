A- A+

Palestinos Morte de jornalistas em bombardeio israelense em Gaza gera condenações internacionais Por sua vez, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lamentou "profundamente" o bombardeio, que classificou como um "trágico acidente"

Grupos de defesa dos direitos humanos, organismos internacionais e vários países condenaram energicamente, nesta segunda-feira (25), o ataque israelense contra o Hospital Nasser na Faixa de Gaza, que deixou pelo menos 20 mortos, incluindo cinco jornalistas.

Por sua vez, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lamentou "profundamente" o bombardeio, que classificou como um "trágico acidente".

ONU reitera que jornalistas não são "alvos"

Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU, reiterou que jornalistas e hospitais não são alvos militares.

"O assassinato de jornalistas em Gaza deveria chocar o mundo, não para ficar atônito em silêncio, mas para agir, exigindo responsabilidades e justiça", declarou Shamdasani.

O diretor da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, denunciou a falta de ação "escandalosa" da comunidade internacional diante da guerra em Gaza.

Esse ataque equivale a "silenciar as últimas vozes que denunciam a morte silenciosa das crianças vítimas da fome", afirmou Lazzarini no X.

Reino Unido "horrorizado"

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, disse estar "horrorizado" pelo ataque e que "os civis, os trabalhadores da saúde e os jornalistas devem ser protegidos".



França pede respeito ao direito internacional

O bombardeio israelense contra um hospital em Gaza é "intolerável", afirmou nesta segunda o presidente francês, Emmanuel Macron, que pediu para Israel "respeitar o direito internacional".

"Os civis e os jornalistas devem ser protegidos em todas as circunstâncias. Os veículos de comunicação devem poder exercer sua missão de forma livre e independente para cobrir a realidade do conflito", expressou Macron no X, após uma conversa por telefone com o emir do Catar.

Alemanha pede investigação

A Alemanha indicou, nesta segunda, que ficou "chocada com a morte de vários jornalistas, socorristas e outros civis" nos ataques aéreos israelenses contra o Hospital Nasser de Gaza.

"Esse ataque deve ser investigado", disse no X o Ministério das Relações Exteriores, que pediu a Israel que permita “o acesso imediato da imprensa estrangeira independente” e garanta “a proteção dos jornalistas que trabalham em Gaza".

Irã denuncia um "crime atroz"

O porta-voz da chancelaria iraniana, Esmail Baghai, condenou fortemente os ataques israelenses contra o hospital, descrevendo-os como "crime atroz".

"Os apoios políticos e militares do regime de ocupação, em particular os Estados Unidos, cúmplices e parceiros dos crimes atrozes cometidos contra o povo palestino, devem prestar contas diante da comunidade internacional", defendeu.

Catar condena "série de crimes repugnantes"

O Ministério das Relações Exteriores do Catar deplorou os ataques israelenses, que constituem "um novo episódio na série de crimes repugnantes cometidos pela ocupação contra o povo palestino irmão e uma violação flagrante do direito internacional".

O ataque a jornalistas e pessoal médico "requer uma ação internacional urgente e decisiva", acrescentou.

Reuters e Associated Press de luto

A agência de notícias britânico-canadense Reuters e a americana The Associated Press (AP) expressaram sua consternação após a morte de seus colaboradores nos ataques.

"Estamos consternados pela morte do colaborador da Reuters Husam al Masri e pelos ferimentos sofridos por outro de nossos colaboradores, Hatem Jaled", declarou um porta-voz da Reuters.

A AP também declarou em nota que estava "chocada e entristecida" pelo falecimento de Mariam Dagga, de 33 anos, uma jornalista que trabalhava como freelancer para a agência desde o início da guerra.

Condenação dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF)

A ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) condenou "com a maior firmeza" o assassinato de jornalistas e pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU "para pôr fim a esse massacre".

A Associação da Imprensa Estrangeira em Jerusalém - que representa jornalistas em Israel e nos territórios palestinos - exigiu do exército e do governo israelense uma "explicação imediata" sobre os ataques e pediu "que cesse de uma vez por todas sua prática abominável de atacar jornalistas".

Médicos Sem Fronteiras denunciam ataque

Também os Médicos Sem Fronteiras condenaram energicamente os "terríveis ataques perpetrados hoje por Israel contra o complexo médico Nasser", o único hospital público que funciona parcialmente no sul de Gaza.

"Nos últimos 22 meses, vimos como as forças israelenses destruíram centros de saúde, silenciaram jornalistas e soterraram trabalhadores da saúde sob escombros", denunciou no X a ONG.

"Enquanto Israel segue ignorando o direito internacional, as únicas testemunhas de sua campanha genocida estão sendo atacadas deliberadamente. Isso deve acabar agora", exortou.

