A- A+

RIO DE JANEIRO Morte de jovem durante procedimento estético no Rio de Janeiro é investigada pela polícia Marilha Menezes Antunes, de 28 anos, passou por um enxerto no glúteo

A Delegacia do Consumidor (Decon) investiga a morte de Marilha Menezes Antunes, de 28 anos, ocorrida nesta segunda-feira, num hospital em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A jovem passou por um enxerto no glúteo e teria tido uma parada cardiorrespiratória. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Grande para passar por exames para constatar a causa da morte.

O caso primeiramente foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), na madrugada desta terça-feira. O médico responsável pelo procedimento prestou um primeiro depoimento na distrital. A Decon assumiu a investigação pela manhã. O delegado Wellington Vieira, titular da especializada, avalia quais serão os próximos passos da investigação.





— Verifiquei que o médico prestou um primeiro depoimento que estou lendo para verificar a necessidade de uma nova oitiva. Vamos atuar com bastante atenção nesse caso — afirmou ele.

O Globo entrou em contato com o hospital onde o procedimento foi realizado e ainda não obteve retorno. O jornal tenta, ainda, contato com o médico responsável pelo enxerto. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.

Veja também