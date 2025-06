Morte de Juliana na Indonésia: frio, fome, o que acontece com o corpo após dias de privação?

A- A+

A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (24) após cair em uma encosta do Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. A tentativa de resgate aconteceu quatro dias depois da queda. A causa exata da morte não foi divulgada, mas Juliana permaneceu presa no local, sem água, comida ou abrigo.

Considerado um dos pontos mais perigosos da trilha, a região combina declives acentuados, terreno solto e ausência de proteções. A altitude do ponto onde ela caiu está entre 2.600 e 3.000 metros, com forte variação climática ao longo dos dias.

Privação de comida e água

Calcula-se que, em média, o corpo humano consiga sobreviver semanas sem comida, mas a maioria das pessoas só permanece viva de 2 a 4 dias sem água. Não existem estudos científicos sobre o assunto, pois seria antiético submeter pessoas a estas condições. A maioria das pesquisas nessa área envolve estudos de caso de pessoas em situações de sobrevivência de emergência.

O tempo que se sobrevive sem comida depende de uma variedade de fatores, incluindo o sexo, a composição corporal, a última coisa que foi ingerida e o ambiente. Por exemplo, pessoas com mais reservas de gordura podem sobreviver por mais tempo, pois o corpo pode queimar a gordura armazenada como combustível em momentos de fome extrema.





Pesquisas sobre greves de fome e jejum voluntário examinaram casos em que as pessoas tinham água, mas não tinham comida. Em três casos, as pessoas passaram 28, 36 e 38 dias sem comer, antes de ficarem doentes demais para continuar com as greves. Em outros casos, aqueles em greve de fome morreram após 45 a 61 dias sem comida.

Em geral, indivíduos saudáveis e magros experimentam graves efeitos de fome quando perdem 18% de seu peso corporal ou atingem um índice de massa corporal inferior a 16,5, considerado gravemente abaixo do peso.

Em geral, as mulheres podem suportar a fome por mais tempo do que os homens e sobreviver com um IMC mais baixo. Isso pode ser devido ao fato de que as mulheres naturalmente têm uma porcentagem maior de gordura corporal, mas também porque seus corpos tendem a usar gordura em vez de músculo magro para obter energia durante os períodos de fome.

Quanto a água, o tempo é menor. Estima-se que as pessoas só possam sobreviver de 2 a 4 dias sem se hidratar. Em 1944, dois cientistas se abstiveram de beber água enquanto comiam uma dieta seca que continha todos os nutrientes necessários. Um durou 3 dias e o outro durou 4 antes de terem que interromper o experimento.

Embora o corpo possa quebrar a gordura para usar como fonte de energia no lugar a alimentação através da cetose, não há processo interno para compensar a falta de hidratação. Poucas horas depois de não beber, você pode começar a sentir sintomas de desidratação, como sede, tontura, pele seca, confusão mental, aceleração dos batimentos cardíacos e falência do fígado.

Hipotermia

A hipotermia ocorre quando a temperatura corporal fica perigosamente baixa. Em locais de altas altitudes, como o Monte Rinjani, onde faz frio, o organismo perde mais calor do que o que consegue produzir. O vento contribui para a perda de calor, assim como quando uma pessoa se senta numa superfície fria ou está imersa em água.

De acordo com o Manual MSD, as pessoas com maior risco de hipotermia são as que ficam imóveis num ambiente frio. Devido a imobilidade, o corpo gera menos calor. Por isso, o risco é maior de sofrer hipotermia mesmo que a temperatura circundante não esteja excessivamente baixa (cerca de 13 a 16 °C).

Baixa disponibilidade de oxigênio

Em pontos de altitudes elevadas, a disponibilidade do oxigênio é menor. Por isso, é possível desenvolver a doença da altitude, que causa sintomas como fadiga, sintomas gastrointestinais e tontura persistente.

Veja também