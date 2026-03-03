Ter, 03 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça03/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Morte de Khamenei não 'implica automaticamente o fim do sistema' no Irã, diz viúva do último xá

Farah Pahlavi considera que "o que será decisivo" é "a capacidade do povo iraniano de se unir em torno de uma transição pacífica, ordenada e soberana para um Estado de direito"

Reportar Erro
Líder supremo iraniano, o aiatolá Ali KhameneiLíder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei - Foto: Khamenei.ir/AFP

A viúva do último xá do Irã, Farah Pahlavi, considerou nesta terça-feira (3), em entrevista à AFP, que a morte do líder supremo Ali Khamenei representa "um momento de alcance histórico”, mas "não implica automaticamente o fim do sistema" no país.

"A morte de um homem, por mais importante que seja na arquitetura do poder, não implica automaticamente o fim do sistema. As estruturas do regime persistem. A mudança só pode vir do povo iraniano, que em sua imensa maioria deseja pôr fim ao regime dos mulás", declarou a ex-imperatriz, que vive exilada em Paris desde que foi expulsa com o marido em 1979, durante a revolução que levou o aiatolá Khomeini ao poder.

Leia também

• Caças americanos e israelenses atacaram o centro de Teerã, diz imprensa do Irã

• Israel e EUA atacam prédio onde se elege líder supremo do Irã; edifício foi evacuado

Farah Pahlavi considera que "o que será decisivo" é "a capacidade do povo iraniano de se unir em torno de uma transição pacífica, ordenada e soberana para um Estado de direito", que seu filho Reza Pahlavi "está preparando".

"O futuro do Irã não deve ser decidido fora de suas fronteiras", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter