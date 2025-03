A- A+

protestos Morte de menina de 8 anos estuprada em Bangladesh provoca onda de protestos em todo país Principal suspeito é o marido de 18 anos da irmã da vítima, que foi preso junto com seus pais e irmão

A morte de uma menina de 8 anos, vítima de estupro na cidade de Magura, provocou uma onda de protestos em diversas regiões de Bangladesh nesta quinta-feira.

Segundo a BBC, a criança foi estuprada enquanto visitava a casa de sua irmã mais velha entre a noite de 5 de março e a manhã seguinte.

O principal suspeito é o marido de 18 anos da irmã da vítima, que foi preso junto com seus pais e irmão.

Após passar seis dias internada em estado crítico no Hospital Militar Combinado, na capital Daca, a menina não resistiu aos ferimentos e morreu.

O departamento de Relações Públicas Interserviços (ISPR) do governo confirmou que a criança sofreu três paradas cardíacas.

“Embora os médicos tenham conseguido estabilizar a condição duas vezes, o coração não conseguiu reiniciar após o terceiro episódio”, informou o comunicado.

A notícia da morte provocou revolta na população. Ainda de acordo com a BBC, na mesma noite que a notícia repercutiu, uma multidão invadiu a casa onde o incidente teria ocorrido e ateou fogo na residência.

O corpo da menina foi levado de volta para Magura em um helicóptero do Exército, em meio a protestos. Além disso, milhares de pessoas se reuniram em uma praça pública da cidade para o namaz-e-janaza, a oração fúnebre islâmica, antes do sepultamento.

A mãe da menina expressou sua dor em entrevista à mídia local.

— Achei que minha filha sobreviveria. Se ela tivesse sobrevivido, eu nunca a teria deixado ir a lugar nenhum sozinha novamente — disse.

Ações do governo

Muitos manifestantes também exigiram que o governo acelere a justiça para as vítimas de estupro e reforme as leis relacionadas à segurança de mulheres e crianças.

O julgamento do caso deve começar nos próximos sete dias, de acordo com o consultor jurídico Asif Nazrul.

— A coleta de amostras de DNA foi concluída, esperamos receber o relatório nos próximos cinco dias — disse Nazrul em uma coletiva de imprensa. — Se pudermos iniciar o julgamento dentro de sete dias, nossos juízes poderão garantir justiça com a máxima rapidez — acrescentou, dizendo que os depoimentos de 13 pessoas já haviam sido coletados.

Em Bangladesh, o estupro de menores é punível com a morte desde 2020, quando uma nova lei foi aprovada após uma série de crimes sexuais de grande repercussão.

O caso da menina de Magura não é isolado. Menos de uma semana após o crime, surgiram na mídia relatos de pelo menos três estupros de crianças da mesma faixa etária em diferentes partes do país.

Dados do Centro de Direito e Arbitragem indicam que 3.438 casos de estupro infantil foram registrados nos últimos oito anos. Pelo menos 539 vítimas tinham menos de seis anos e 933 tinham entre sete e doze anos.

Pesquisas também apontam que, na maioria dos casos, os agressores são conhecidos das vítimas, muitas vezes familiares ou vizinhos.

