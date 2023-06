A- A+

PERNAMBUCO Pernambuco: Morte de menino de 8 anos por dengue é confirmada; é o 2º óbito pela doença no ano Criança morava em Petrolina, no Sertão do estado, e não tinha comorbidades.

Um menino de 8 anos morreu em decorrência da dengue em Pernambuco. Ele morava em Petrolina, no Sertão do estado, e não tinha comorbidades. Essa é a segunda morte pela doença confirmada no estado este ano.

O óbito da criança ocorreu há pouco mais de três meses, no dia 19 de março, mas a confirmação de que se trata de uma vítima da dengue foi dada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) no balanço epidemiológico divulgado nesta terça-feira (27).

O boletim se refere aos dados coletados até a 24ª semana epidemiológica, encerrada no dia 17 de junho. O documento traz os casos de arboviroses (doenças transmitidas principalmente por mosquitos) notificados por região, bem como o perfil dos pacientes.

As mortes por arboviroses passam por um processo de investigação para serem confirmadas. Por essa razão, a confirmação de óbitos provocados por dengue, chikungunya ou zika demanda tempo e não ocorrem de imediato.

Com o óbito da criança, Pernambuco soma cinco mortes por arboviroses confirmadas em 2023, duas por dengue e três por chikungunya.

Em Petrolina, onde ocorreu a morte do menino, foi identificado o sorotipo 1 do vírus da dengue (DENV-1). As cidades de Araripina, Bodocó, Exu, Moreilândia e Petrolândia também registraram o mesmo sorotipo da doença. A circulação de outro sorotipo, o DENV-2, também foi identificada em municípios pernambucanos.

Apenas em 2023, Pernambuco já notificou 14.854 casos suspeitos de dengue. Desses, 1.606 foram confirmados até o momento. Também foram notificados 3.871 casos suspeitos de chikungunya, com 549 deles confirmados. Já com relação ao vírus da zika, foram 642 notificações, sem nenhuma confirmação até o momento.

No ano passado, Pernambuco também não teve casos confirmados de zika. Os casos suspeitos somaram 3.550 notificações.

Veja também

dia do orgulho Orgulho LGBTQIA+ é caminho para saúde mental e bem-estar coletivo