A- A+

ZONA DA MATA Morte de personal na Mata Norte é registrada como acidente de moto; amigos denunciam feminicídio Myrella Barbosa, de 25 anos, morreu no Hospital da Restauração, no Recife

A personal trainer Myrella da Conceição Barbosa, 25, de Chã de Alegria, na Mata Norte pernambucana, morreu na última sexta-feira (9) após passar cinco dias internada no Hospital da Restauração, localizado na região central do Recife. Oficialmente, a causa da morte foi registrada pela Polícia Civil como um acidente de moto. No entanto, pessoas próximas à vítima alegam que houve crime de feminicídio.

O suposto crime, de acordo com os denunciantes, teria sido praticado por um ex-namorado de Myrella. Segundo pessoas próximas à vítima, o homem já tinha agredido a personal trainer em outras ocasiões e não aceitou o término do relacionamento com a mulher.



"O relacionamento com o ex era muito conturbado. Ele sempre vivia ameaçando ela para que o relacionamento não terminasse. Já houve [agressões] outras vezes, mas dessa vez foi pior. Ele bateu muito em Myrella e ela não resistiu. Também há suspeita de que a mãe dele viu tudo e não fez nada, ela sempre acobertava tudo que o filho fazia", disse uma pessoa próxima a vítima, que não quis ser identificada.

O velório de Myrella aconteceu no último sábado (10). Na ocasião, houve manifestações de amigos, familiares e mulheres que, com cartazes e gritos, pediram “Justiça por Myrella”. Nas redes sociais, um perfil foi criado para cobrar investigações acerca do suposto feminicídio. Um outro protesto será realizado nesta terça (11), às 11h, no Centro de Chã de Alegria.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), no entanto, diz que a versão oficial, até o momento, segue sendo a da morte causada por um acidente automobilístico; a nota emitida pela corporação se refere ao homem como “namorado” de Myrella. “A vítima, uma mulher de 25 anos de idade, teria caído da motocicleta onde estaria de carona com seu namorado, no dia 5 de junho”, diz a nota enviada pela PCPE.

Segundo a corporação, há investigações em curso sobre o caso.

Em nota, a Secretaria da Mulher do município de Chã de Alegria prestou solidariedade à família da personal trainer e citou a "possibilidade de ocorrência de feminicídio". "O município de Chã de Alegria, através da Secretaria da Mulher, vem a público solidarizar-se com a família de Myrella Barbosa em razão de seu falecimento, que tem causado grande comoção em nossa comunidade ante a possibilidade da ocorrência de Feminicídio”, diz o comunicado.

“A violência contra a mulher, em todas as suas formas, é inaceitável e preocupa, sobremaneira, esta Secretaria, que tem atuado de forma incisiva no apoio às medidas de conscientização e enfrentamento de agressões, com o propósito de estancar este mal social”, segue a nota assinada pela titular da pasta, Verônica Carneiro de Andrade.

Confira a nota da Polícia Civil:

A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou, por meio da Central de Plantões da Capital, na madrugada do dia 10 de junho, um Acidente de Trânsito com Vítima Fatal. A vítima, uma mulher de 25 anos de idade, teria caído da motocicleta onde estaria de carona com seu namorado, no dia 5 de junho, na cidade de Chã de Alegria. Na ocasião, foi socorrida para uma unidade hospitalar local e transferida para um nosocômio na capital devido a gravidade dos ferimentos. A vítima veio a óbito posteriormente. As investigações foram iniciadas de pronto e seguem até o total esclarecimento do caso. Mais informações não podem ser repassadas no momento para não atrapalhar o curso das diligências.



Veja também

racismo Influencers que entregaram macaco de pelúcia e banana a crianças negras prestam depoimento