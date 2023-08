A- A+

Acidente aéreo Morte de Prigojin: Luzes no prédio do grupo Wagner exibem cruz gigante, na Rússia Símbolo formou-se com o acendimento das luzes das salas do edifício; iluminação vem sendo associada a uma homenagem aos mortos em acidente aéreo

Uma enorme cruz foi exibida na noite desta quarta-feira (23) no edifício-sede do grupo paramilitar Wagner, em São Petersburgo, data em que o fundador da milícia privada, Yevgeny Prigojin, morreu em um acidente aéreo na Rússia. O símbolo formou-se com o acendimento das luzes das salas do prédio.

A imagem do edifício foi compartilhada pelo perfil da BBC na Rússia. A cruz vem sendo associada a uma homenagem aos dez mortos na queda do jato particular Embraer Legacy, de fabricação brasileira.

A aeronave caiu nesta quarta-feira na região russa de Tver, ao norte de Moscou, por volta das 18h, horário local (às 12h no horário de Brasília).

Não houve comentários do Kremlin ou do Ministério da Defesa até o momento.

"Foi iniciada uma investigação sobre a queda do avião da Embraer que ocorreu na região de Tver (...). De acordo com a lista de passageiros, o nome e o sobrenome de Yevgeny Prigojin estavam nesta lista", afirmou a agência Tass.

Os outros seis passageiros do jato particular eram Sergey Propustin, Yevgeny Makaryan, Alexander Totmin, Valery Chekalov e Nikolay Matyuseyev e Dmitry Utkin — este último, comandante e cofundador do Wagner.

Também estavam a bordo da aeronave três membros da tripulação: Aleksei Levshin, comandante; Rustam Karimov, copiloto; e Kristina Raspopova, comissária de bordo.

De acordo com a Tass, o prédio do Grupo Wagner fica situado na rua Zolnaya e oferece espaços para inventores, designers, especialistas em TI, produção experimental e startups.

