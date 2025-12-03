A- A+

Cuidados Morte de homem em Olinda liga alerta para cuidados na academia Presidente do Cref12/PE acredita que fatalidade com Ronald Montenegro se deu pelo jeito de segurar barra

A morte de Ronald Montenegro, presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, na última segunda-feira (1º), ligou um alerta sobre os cuidados durante a prática de exercício físico. Aos 55 anos, ele morreu após sofrer um acidente enquanto se exercitava na RW Academias, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A barra de um equipamento caiu sobre sua caixa torácica.

Procurado pela Folha de Pernambuco, o presidente do Conselho Regional de Educação Física (Cref) da 12ª Região/Pernambuco, Lúcio Beltrão, explicou que a fatalidade com Ronald pode ter acontecido pelo jeito que ele segurava o objeto de treino.

"Não sei se ele era um cara treinado, se já conseguia pegar aquela carga ou se estava fazendo com aquela carga há pouco tempo. São muitas variáveis, mas a forma de pegar pode ter influenciado. Talvez, se ele tivesse pego com o polegar tocando no indicador poderia ter reduzido o risco de acidente", comentou.

Aluno deve procurar orientação

Ainda de acordo com Lúcio Beltrão, em caso de inexperiência, o correto é o aluno procurar o professor para ser orientado da melhor forma e não ultrapassar os seus próprios limites. "É sempre seguir as orientações do profissional de educação física, respeitar os seus limites, respeitar o tempo de progressão da carga, seguir o treino que o profissional passa, e não seguir influenciador digital com treino de internet", enfatizou.

"Além disso, é cobrar a carteira do Cref, para ver se de fato aquela pessoa é formada, registada junto ao Cref. Infelizmente, tem gente que trabalha na clandestinidade, fazendo o exercício ilegal da profissão. Estas são algumas orientações que fazem com que o aluno reduza o risco de acidentes", prosseguiu.

Quantidade de profissionais

Beltrão ainda explicou que a legislação não estipula uma quantidade de profissionais de educação física a serem contratados ou trabalharem de forma simultânea em uma academia. A lei determina que, sempre que o local de treino estiver aberto, pelo menos um professor da área esteja presente.

"A academia tem a liberdade de escolher: 'olha, vou botar mais um professor e aumentar o ticket médio' ou "vou cobrar uma mensalidade mais barata, mas vou botar menos professores'. Enfim, cada academia é livre para escolher essa forma de colocar, desde que tenha pelo menos um", detalhou.

Vídeo de câmera de segurança do local registrou o momento exato em que Ronald se acidenta.

