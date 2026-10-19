Morte de tio de filho de cantora gospel expõe divergência entre familiares sobre o caso

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A morte de Thiago de Mattos Teixeira, baleado no sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, provocou manifestações públicas de familiares com versões divergentes sobre o episódio. Enquanto parentes da cantora gospel Gisele Nascimento afirmam que seu filho, Israel Nascimento Teixeira, de 21 anos, atirou para protegê-la de uma agressão, Deborah William, irmã da vítima, questionou a presença da artista na residência da família. O caso é investigado pela Polícia Civil.



Filha do cantor, compositor e produtor musical Tuca Nascimento, Gisele, de 43 anos, construiu uma carreira de mais de duas décadas na música gospel. A repercussão da morte de Thiago, irmão de seu ex-companheiro, trouxe atenção também à trajetória artística da cantora, conhecida por músicas como “O Sonho Não Acabou” e “Janelas da Alma”, e à família que ajudou a consolidar seu nome no segmento.



Gisele manteve um relacionamento de mais de duas décadas com o pastor Rogério Gentil, com quem teve dois filhos, Israel e Isabela. A separação foi anunciada em junho de 2025. Atualmente, a cantora é casada com Allan Oliveira, vereador de Seropédica.





Segundo a versão apresentada pela defesa da família, Gisele teria sido agredida durante um desentendimento na residência, e Israel teria intervindo. Allan Oliveira também se manifestou nas redes sociais em defesa do enteado. Ele afirmou que a cantora foi agredida e impedida de deixar o local, além de relatar que ela apresentava marcas pelo corpo.



Isabela Nascimento, filha da cantora, e Ana Rocha, sobrinha e assessora de Gisele, também publicaram mensagens em defesa da artista e de Israel. As duas afirmaram ter testemunhado o episódio e sustentaram que o jovem agiu para proteger a mãe. Ana disse ainda ter sido machucada ao tentar separar a discussão.



Em sentido contrário, Deborah William, irmã de Thiago e ex-cunhada de Gisele, questionou a presença da cantora na casa da família e fez críticas à artista nas redes sociais. As manifestações expuseram a divisão entre os parentes após a morte.



Thiago chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Oeste D’Or, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso e apura as circunstâncias dos disparos.



Uma família marcada pela música gospel

A história de Gisele está ligada a uma família com presença de diferentes gerações na música cristã brasileira. Seu pai, Tuca Nascimento, teve papel importante em sua formação artística e incentivou a filha a seguir carreira profissional.



Gisele começou a fazer backing vocal aos 15 anos e gravou o primeiro álbum aos 17, com o incentivo do pai. Ao longo dos anos, lançou trabalhos que ampliaram sua presença no cenário gospel e participou de projetos musicais com outros integrantes da família.



A cantora é sobrinha de Mattos Nascimento, conhecido por sua trajetória na música cristã e por ter integrado o grupo Os Paralamas do Sucesso, e da cantora Rose Nascimento. Também é irmã de Michelle Nascimento e prima de Wilian Nascimento. Os três chegaram a integrar o Trio Nascimento, projeto que reuniu artistas da família.



A parceria com o pai

Tuca Nascimento continuou presente na trajetória profissional da filha, inclusive na produção de diferentes trabalhos. A parceria entre os dois ganhou destaque nas comemorações pelos 20 anos de carreira de Gisele, quando dividiram os vocais em um medley com as canções “Sistemas”, “Diante de Deus” e “Vida de Oração”.



Em declarações sobre a relação com o pai, a cantora já o descreveu como exemplo e bênção. A colaboração musical entre os dois tornou-se uma das marcas de sua carreira.



Os sucessos e a trajetória profissional

Entre os trabalhos de destaque de Gisele estão “Minha Herança”, “Transforma-me”, “O Sonho Não Acabou” e “Janelas da Alma”. Suas canções abordam temas como fé, perseverança, desafios pessoais e esperança, recorrentes na música cristã contemporânea.



Em 2012, a cantora assinou contrato com a gravadora MK Music. No ano seguinte, lançou “O Sonho Não Acabou”, um dos trabalhos associados à sua trajetória. A comemoração dos 20 anos de carreira reuniu músicas conhecidas do repertório e participações especiais.



Da música à política

Gisele também tentou construir uma trajetória eleitoral. Em 2022, concorreu a deputada federal pelo União Brasil e recebeu 28.088 votos, mas não foi eleita. Em 2024, disputou uma vaga de vereadora na capital fluminense pelo Republicanos, com 3.265 votos.



Em 2026, voltou a concorrer, desta vez ao cargo de deputada estadual pelo Solidariedade. Recebeu 5.453 votos, mas não conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

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