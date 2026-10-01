Morte de turista: Bandido mandou que motorista acelerasse para atingir mexicano, diz suspeito preso
Carlos Hernandez Ortiz tentou impedir que carro com criminosos seguisse fugindo
Em depoimento, Guilherme do Nascimento Pinto, preso suspeito de participação na morte, por atropelamento, do turista mexicano Carlos Hernandez Ortiz, na madrugada desta terça-feira, na Pedra do Sal, na região central do Rio, afirmou que um de seus cúmplices mandou que acelerasse para atingir a vítima. A ordem foi obedecida, o que fez com que Ortiz caísse no chão. Um vídeo mostra o momento em que o mexicano foi atingido pelo veículo em fuga e caiu no chão em seguida.
Guilherme foi preso por agentes da Polícia Federal e autuado em flagrante na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com as investigações, o suspeito buscou outros dois integrantes da quadrilha na madrugada de terça (29) e os levou até a Pedra do Sal onde, por volta das 2h, eles desembarcaram do veículo. Três vítimas foram abordadas pelos criminosos.
No vídeo, é possível ver os bandidos se aproximando o mexicano e outras pessoas de forma aparentemente amigável. O próprio suspeito preso contou aos policiais que essa era a estratégia usada pela quadrilha: aproximar-se das vítimas, abraçá-las e simular uma abordagem amistosa para, em seguida, pegar seus pertences.
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Após o furto, os bandidos entraram num carro. Ortiz saltou no capô do veículo. É possível ver quando o automóvel arranca, levando o mexicano junto. Em seguida ele cai no chão e é cercado pelas duas pessoas que o acompanhavam.
Por volta das 5h, os três suspeitos foram abordados por agentes da Polícia Federal. O motorista não ofereceu resistência, enquanto outros criminosos conseguiram fugir a pé. As diligências continuam para localizá-los e prendê-los.
Confissão
Aos policiais, Guilherme confessou ter participado do crime e afirmou a participação no crime e afirmou que já havia participado de cerca de cinco ações semelhantes. Por cada uma delas, disse, recebeu R$ 500. Segundo ele, o grupo chegava a furtar em torno de dez celulares por dia. A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.