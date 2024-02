A- A+

A morte do empresário Abilio Diniz causou comoção nas redes sociais. Vários políticos e autoridades publicaram notas lamentando o falecimento e prestando solidariedade à família. O Grupo Pão de Açúcar emitiu nota lamentando a morte de seu fundador.

"Lamentamos profundamente a perda do empresário Abilio Diniz. Sua significativa contribuição para o crescimento e consolidação do varejo brasileiro é inegável, especialmente pela sua história no GPA. Sua liderança e inovações moldaram o setor, impactando positivamente a economia nacional e inspirou gerações", diz a nota, enviada pela assessoria de imprensa. "Que sua memória seja honrada e seu legado continue a inspirar o empresariado no Brasil. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento difícil", diz o GPA, em nota.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que Abilio Diniz foi "um exemplo de empreendedorismo e aposta no Brasil". "Levou os alimentos brasileiros para o mundo todo", enfatizou, acrescentando que o empresário compartilhou sua trajetória de sucesso e dividiu conhecimento e exemplos. "Que sua lição de empreendedorismo possa sempre se perpetuar", desejou o ministro.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, considerou que Abilio "foi uma liderança empresarial brasileira, um homem determinado e com grande contribuição ao País". "Lembro a oportunidade que tive de ser entrevistada por ele em seu programa ‘Caminhos com Abilio Diniz’, na CNN, onde conversamos sobre o assunto que tínhamos em comum: o amor ao Brasil e as medidas necessárias para colocá-lo no eixo, na direção de um desenvolvimento sustentável", disse Tebet.

O ex-prefeito e ex-governador de São Paulo João Doria enalteceu o "grande legado" deixado pelo empresário. "Lamento profundamente o falecimento de Abilio Diniz. Um amigo querido cuja contribuição para o empreendedorismo e desenvolvimento econômico do Brasil deixa um grande legado", escreveu. "Meus sentimentos à Geyze Diniz, aos filhos, familiares e amigos neste momento de grande tristeza", continuou.

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, considerou que o empresário foi "exemplo de dedicação e de esperança em um País melhor". "Que Deus o receba no Reino e conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de dor."

